Cadáveres abandonados y envueltos en sábanas: PNC ejecuta 56 allanamientos en zona 7

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con la Fiscalía de Delitos contra la Vida, llevan a cabo este 9 de septiembre 56 allanamientos.

El operativo se desarrolla en distintas colonias de la zona 7 de la Ciudad de Guatemala y otros sectores.

Según la PNC, las diligencias pretenden recolectar indicios que fortalezcan las investigaciones relacionadas con hechos violentos y otros delitos.

La investigación se concentra específicamente en casos de cadáveres abandonados y envueltos en sábanas y plástico en el país.

Hasta el 2 de septiembre, el Ministerio Público registraba 65 personas muertas halladas en bolsas, sábanas, costales, toneles y otros envoltorios. Al menos 49 fueron localizadas en el departamento de Guatemala.

En la Ciudad de Guatemala se han encontrado 16 cuerpos; ocho, en Mixco; cuatro, en Villa Nueva y Chinautla; tres, en Amatitlán y Villa Canales; dos, en San José Pinula, y uno, en Palencia.

Según los datos del MP, 50 de las víctimas eran hombres; seis, mujeres, y en nueve casos el sexo todavía está por establecerse.

En San Andrés y Flores, Petén, también se desarrolla un operativo de 37 allanamientos.

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