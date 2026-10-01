Los incidentes registrados en Mixco que complican el tránsito en la capital este 1 de octubre  

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Los incidentes registrados en Mixco que complican el tránsito en la capital este 1 de octubre  

La PMT de Guatemala alerta sobre complicaciones de tránsito la noche de este jueves en varios sectores de la capital.

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El tránsito se complica en el bulevar Liberación, en dirección al Trébol, según imágenes de las cámaras de la PMT de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)

El tránsito se complica en el bulevar Liberación, en dirección al Trébol, según imágenes de las cámaras de la PMT de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala alertó que la noche de este jueves 1 de octubre se registran complicaciones de tránsito en varios sectores de la capital, debido a la carga vehicular generada por incidentes ocurridos en Mixco.

Según la autoridad de tránsito capitalina, las complicaciones en Mixco han provocado una fuerte carga vehicular hacia el oriente y afectan la circulación en el Obelisco y el bulevar Liberación, así como en dirección a la calzada San Juan.

La PMT indicó que mantiene monitoreo de la movilidad y advirtió de demoras considerables en ese recorrido debido a la cantidad de vehículos.

A las dificultades de tránsito se suma la lluvia registrada durante la noche, que también complica la movilidad en algunos sectores.

Las complicaciones registradas en Mixco continúan afectando la movilidad y generan alta carga vehicular en distintos puntos de la ciudad.

Áreas afectadas

  • • Obelisco
  • • Bulevar Liberación
  • • Calzada Roosevelt
  • • Calzada San Juan

En Mixco, la PMT de ese municipio reportó la caída de un árbol en el km 19, El Naranjito, zona 6. Personal de la Municipalidad de Mixco y Bomberos Municipales trabajan en el retiro del árbol.

También informó de otro árbol caído en el km 16 de la ruta Interamericana, en dirección a San Lucas. Personal municipal trabaja para retirarlo.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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