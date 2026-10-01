Los incidentes registrados en Mixco que complican el tránsito en la capital este 1 de octubre  

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala alertó que la noche de este jueves 1 de octubre se registran complicaciones de tránsito en varios sectores de la capital, debido a la carga vehicular generada por incidentes ocurridos en Mixco.

Según la autoridad de tránsito capitalina, las complicaciones en Mixco han provocado una fuerte carga vehicular hacia el oriente y afectan la circulación en el Obelisco y el bulevar Liberación, así como en dirección a la calzada San Juan.

La PMT indicó que mantiene monitoreo de la movilidad y advirtió de demoras considerables en ese recorrido debido a la cantidad de vehículos.

A las dificultades de tránsito se suma la lluvia registrada durante la noche, que también complica la movilidad en algunos sectores.

Las complicaciones registradas en Mixco continúan afectando la movilidad y generan alta carga vehicular en distintos puntos de la ciudad.

Áreas afectadas

• Obelisco

• Bulevar Liberación

• Calzada Roosevelt

• Calzada San Juan

En Mixco, la PMT de ese municipio reportó la caída de un árbol en el km 19, El Naranjito, zona 6. Personal de la Municipalidad de Mixco y Bomberos Municipales trabajan en el retiro del árbol.

También informó de otro árbol caído en el km 16 de la ruta Interamericana, en dirección a San Lucas. Personal municipal trabaja para retirarlo.

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TRÁFICO COMPLICADO HACIA CALZADA SAN JUAN



Las complicaciones registradas en Mixco están generando una fuerte carga vehicular hacia el Oriente, afectando la circulación en sectores como Obelisco y Bulevar Liberación, con dirección hacia Calzada San Juan.



Policía MT mantiene… pic.twitter.com/vo53jJAIep — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) October 2, 2026