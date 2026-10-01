Comunitario
Los incidentes registrados en Mixco que complican el tránsito en la capital este 1 de octubre
La PMT de Guatemala alerta sobre complicaciones de tránsito la noche de este jueves en varios sectores de la capital.
El tránsito se complica en el bulevar Liberación, en dirección al Trébol, según imágenes de las cámaras de la PMT de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala alertó que la noche de este jueves 1 de octubre se registran complicaciones de tránsito en varios sectores de la capital, debido a la carga vehicular generada por incidentes ocurridos en Mixco.
Según la autoridad de tránsito capitalina, las complicaciones en Mixco han provocado una fuerte carga vehicular hacia el oriente y afectan la circulación en el Obelisco y el bulevar Liberación, así como en dirección a la calzada San Juan.
La PMT indicó que mantiene monitoreo de la movilidad y advirtió de demoras considerables en ese recorrido debido a la cantidad de vehículos.
A las dificultades de tránsito se suma la lluvia registrada durante la noche, que también complica la movilidad en algunos sectores.
Las complicaciones registradas en Mixco continúan afectando la movilidad y generan alta carga vehicular en distintos puntos de la ciudad.
Áreas afectadas
- • Obelisco
- • Bulevar Liberación
- • Calzada Roosevelt
- • Calzada San Juan
En Mixco, la PMT de ese municipio reportó la caída de un árbol en el km 19, El Naranjito, zona 6. Personal de la Municipalidad de Mixco y Bomberos Municipales trabajan en el retiro del árbol.
También informó de otro árbol caído en el km 16 de la ruta Interamericana, en dirección a San Lucas. Personal municipal trabaja para retirarlo.
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TRÁFICO COMPLICADO HACIA CALZADA SAN JUAN— Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) October 2, 2026
Las complicaciones registradas en Mixco están generando una fuerte carga vehicular hacia el Oriente, afectando la circulación en sectores como Obelisco y Bulevar Liberación, con dirección hacia Calzada San Juan.
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ALTA CARGA VEHICULAR— Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) October 2, 2026
Las complicaciones registradas en Mixco continúan afectando la movilidad y generan alta carga vehicular en distintos puntos de la ciudad.
Se reporta circulación complicada en:
• Obelisco
• Bulevar Liberación
• Calzada Roosevelt
• Calzada San Juan
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