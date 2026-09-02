PNC en alerta por posible incidencia de pandillas en el proceso electoral del 2027 y plantea plan de resguardo

Guatemala

PNC en alerta por posible incidencia de pandillas en el proceso electoral del 2027 y plantea plan de resguardo

Luego de recientes atentados y choques violentos, la Policía Nacional Civil (PNC) propuso al Congreso dar acompañamiento policial preventivo a todos los partidos políticos en zonas de riesgo ante el proceso electoral del 2027.

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El diputado José Chic y el director de la PNC, David Custodio Boteo, junto a funcionarios del Mingob durante la presentación del plan preventivo de seguridad para las agrupaciones políticas

El diputado José Chic y el director de la PNC, David Custodio Boteo, junto a funcionarios del Mingob durante la presentación del plan preventivo de seguridad para las agrupaciones políticas. (Foto Prensa Libre: Óscar Vásquez)

Luego de atentados armados contra candidatos, amenazas directas y choques violentos, la Policía Nacional Civil (PNC) propuso al Congreso dar acompañamiento policial preventivo a todos los partidos políticos en zonas de riesgo ante el proceso electoral del 2027.

El director general de la institución, David Custodio Boteo, explicó que la necesidad de este plan no surgió de sospechas, sino que viene "derivado de algunos acontecimientos que se han dado" recientemente.

Entre estos, Custodio Boteo destacó "un enfrentamiento entre simpatizantes en la colonia Bethania, en la zona 7", "un atentado también en Jutiapa en contra de un candidato" y otro ataque armado registrado en los límites entre Fraijanes y Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa, además de varias solicitudes de protección por amenazas presentadas por aspirantes políticos.

Para evitar agresiones e impedir que las pandillas incidan en los comicios, confirmó que la PNC remitió este 2 de septiembre un oficio al Congreso de la República en el que propone que las agrupaciones compartan con anticipación sus planificaciones y agendas proselitistas.

Con esta información, la Policía coordinará un "acompañamiento respectivo" de carácter neutral para garantizar la seguridad de manera imparcial.

Custodio Boteo indicó que ya se identificaron focos de alto riesgo en municipios de Guatemala fuertemente marcados por las maras, como Villa Canales, Amatitlán, San Miguel Petapa, San Pedro Ayampuc y Chinautla, así como en las zonas capitalinas 6 y 18, incluido el sector de Canalitos, zona 24.

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En estas áreas, bajo la cobertura operativa de las comisarías 12 y 15, la PNC advierte de que maneja "información de que pudiera andarse algún hecho criminal con algún partido político".

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Aunque el día de las elecciones del 2027 parece lejano, el diputado José Chic advirtió durante la citación legislativa de que el proceso político electoral real "ya está instalado ahorita" con el avance de asambleas y jornadas de afiliación en diversas regiones del país, un despliegue que empieza a chocar con el control territorial que ejercen las maras en las calles.

Chic alertó sobre la "posibilidad real, de una alianza de partidos políticos con maras o pandillas", aunque aclaró que no se trata de una denuncia formal. "No señalo a nadie porque no debo investigarlo yo, lo debe investigar tanto el Ministerio de Gobernación, PNC y el Ministerio Público", dijo.

Sin embargo, el congresista sí denunció un veto territorial implícito. Según el legislador, hoy en día hay "como cruz y calavera para algunos partidos y algunos próximos candidatos y candidatas de que no pueden entrar en lugares de algunas zonas sobre todo zonas 18, 7, 3", lo que condiciona el libre acceso.

Riesgo ante el proceso electoral

Este panorama de riesgo se enmarca en un contexto complejo de seguridad descrito durante la citación, en la cual se resaltó la marcada asimetría de fuerzas.

El director dijo que el Mingob estima que las pandillas del Barrio 18, la Mara Salvatrucha y White Fence, otra pandilla creciente, suman entre 11 mil 500 y 12 mil integrantes activos en el país, mientras que la PNC solo dispone de entre 6 mil y 7 mil agentes operativos por turno para cubrir todo el territorio.

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Otro factor relevante de la dinámica criminal es que las maras controlan economías que financian su logística mediante empresas ilegales de cable e internet, como "Fibralet", en la zona 18 —que les reportan más de Q500 mil mensuales en efectivo para lavado de dinero—, y la cooptación de mototaxis y taxis piratas, que captan Q200 mil semanales en sectores clave.

Este control opera de forma vertical desde los penales, ya que, como concluyó Custodio Boteo, "los jefes de estas estructuras criminales son los únicos que autorizan un homicidio los que autorizan una extorsión; por lo tanto nada sucede en las calles si no es una autorización directa desde los recintos".

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*Con información de Oscar Vásquez

ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

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