Balacera en la zona 6 habría ocurrido por enfrentamiento entre pandillas rivales, según la PNC

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reaccionaron ante un ataque armado ocurrido en la 5a calle y 19 avenida, calzada José Milla y Vidaurre, zona 6. Según información preliminar, los policías escucharon detonaciones y observaron que varios hombres que se movilizaban en un vehículo negro dispararon contra los ocupantes de otro automóvil, de color gris.

Los bomberos llegaron al lugar y trasladaron a los heridos al Hospital General San Juan de Dios, bajo custodia policial.

Durante el operativo, los agentes se enfrentaron con uno de los presuntos responsables. El hombre fue identificado como Macario “N”, de 25 años, a quien la PNC señala como presunto integrante de la Mara Salvatrucha. Resultó herido y fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios bajo custodia policial.

Según el reporte policial, durante el enfrentamiento, Macario “N” dejó abandonado un fusil con el que presuntamente intentaba disparar contra los agentes.

En el lugar fueron incautados dos fusiles, dos pistolas y un chaleco antibalas. También fue localizada un arma de fuego cuyo número de identificación estaba alterado. De acuerdo con el vocero policial, esta característica corresponde a un arma robada.

Los agentes localizaron además un teléfono celular en el que, según la PNC, se observaron varios mensajes relacionados con integrantes de la Mara Salvatrucha. El contenido del dispositivo será analizado como parte de la investigación.

También fue capturado Leonel “N”, de 32 años, por obstrucción policial. Las autoridades investigan su posible vinculación con el ataque.

De manera preliminar, la PNC señaló que el hecho estaría relacionado con un enfrentamiento entre estructuras del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha. Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer la participación de los detenidos y determinar si existen más personas involucradas.

La Policía tampoco descarta que los presuntos responsables tengan relación con otro ataque ocurrido semanas atrás, en el que murieron cuatro personas.

El vocero de la PNC destacó la actuación de los agentes durante el operativo y señaló que algunos presuntos delincuentes han sido recapturados en varias ocasiones.

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