Ataques contra buses dejan dos muertos en la ruta al Pacífico y un motorista con quemaduras en la zona 6

Dos ataques armados contra buses se registraron la noche de este martes 29 de septiembre en la ruta al Pacífico y en la zona 6 de la capital. El primero dejó un hombre y una mujer muertos y varias personas heridas, mientras que en el segundo un motorista sufrió quemaduras después de que el autobús atacado chocó contra un poste y se incendió.

Uno de los hechos ocurrió en el km 22 de la ruta al Pacífico, en dirección a Amatitlán, donde un bus de Transportes Esmeralda fue atacado a balazos.

Los Bomberos Municipales Departamentales confirmaron que un hombre y una mujer murieron en el ataque y que varias personas resultaron heridas.

Por el momento, la información proporcionada no precisa la identidad de los fallecidos ni el número y condición de las personas heridas.

Ataque en la calzada José Milla

Otro ataque armado contra un bus extraurbano ocurrió en la calzada José Milla y Vidaurre, zona 6 de la capital.

Después del ataque, el piloto perdió el control del autobús, arrolló a un motorista y chocó contra un poste del tendido eléctrico. Posteriormente, el bus se incendió.

Los Bomberos Voluntarios informaron que atendieron la emergencia en la calzada José Milla y 16 avenida, zona 6, donde rescataron al motorista, quien sufrió quemaduras en gran parte del cuerpo y fue trasladado a un hospital.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que la Policía Municipal de Tránsito (PMT) efectuó desvíos en la calzada José Milla y Vidaurre debido a la emergencia.

Según Montejo, las autoridades habilitaron un carril reversible en el viaducto Fuentes Mohr para facilitar la circulación, mientras los cuerpos de socorro y las autoridades trabajaban en el lugar.

El funcionario indicó que el ataque ocurrió en el ingreso al bulevar La Pedrera y que la 4a. calle de la zona 6 podía utilizarse como vía alterna.

Agentes de la PMT también fueron desplegados en la 6a. calle de la zona 6 para agilizar el tránsito hacia el bulevar La Pedrera.

Otro ataque armado en el sector

En la calzada José Milla también se había registrado otro hecho armado que dejó tres personas heridas y ocasionó complicaciones en el tránsito hacia la ruta al Atlántico.

Ese incidente ocurrió en la calzada José Milla y 20 avenida, zona 6, con dirección al oriente, y dos vehículos estuvieron involucrados.

Montejo informó que en el lugar fueron localizados un chaleco antibalas, un teléfono celular, una escopeta y una pistola sobre la banqueta.

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