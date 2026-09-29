Videos: así se registró la balacera en la zona 6 que dejó tres heridos y provocó cierres de tránsito

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que uno de los tiradores del hecho armado en la calzada José Milla, zona 6 de la capital, regresa a la camionetilla negra.

También se observa cómo un motorista con una sudadera gris y una mochila avanza cuando el primer tirador vuelve al vehículo.

Momentos después, tres tripulantes de la camionetilla negra vuelven a salir armados con fusiles y con el rostro cubierto.

Desde otra perspectiva, se observa cómo el conductor del vehículo corre en dirección contraria a la circulación. Dos motoristas también se acercan a la escena mientras se siguen escuchando detonaciones de arma de fuego.

Uno de los curiosos dice en uno de los videos: “Allí está la Policía”. Segundos después aparece un agente a pie.

🔴 #VIDEO | 💥🚨 Desde el interior de un comercio, usuario grabo el momento de la balacera en 19 Avenida, 5ta. Calle, Calzada Jose Milla, #Zona6, esto dejó dos personas heridas.#Guatemala #TransitoGT #TraficoGT pic.twitter.com/oRdtkvS79I — Noticias Del Atlántico (@Noti_Atlantico) September 29, 2026

La Policía Nacional Civil informa que el tiroteo contra una camionetilla gris fue un ataque entre presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18.

Videos difundidos en redes sociales muestran distintos momentos de la balacera en la calzada José Milla, incluida la salida de hombres armados de una camionetilla. Tras el hecho, la PNC reportó dos detenidos y armas incautadas. (Video Prensa Libre: Bomberos Voluntarios).

El reporte policial añade la incautación de dos fusiles y un arma de fuego.

Además, señala que uno de los dos detenidos es investigado por su posible vinculación con un ataque que ocurrió en la colonia Los Ángeles, donde murieron cuatro personas.

En el vehículo atacado fue localizada una persona con antecedentes por plagio o secuestro en el 2020. Otro individuo fue trasladado a la Torre de Tribunales.

(Video Prensa Libre: Bomberos Voluntarios).

El reporte policial también señala un despliegue de agentes en el barrio San Antonio, en un tramo de la calzada La Paz, así como en las cercanías del mercado San Martín y de la avenida Las Victorias.

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