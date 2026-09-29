Capturas, armas y chaleco antibalas: tiroteo en la zona 6 deja tres heridos y complicaciones en el tránsito hacia ruta al Atlántico

Autoridades reportaron que este martes 29 de septiembre se registró un ataque armado en el que estuvieron involucrados dos vehículos en la calzada José Milla y 20 avenida, zona 6 de la capital, con dirección al oriente. El hecho dejó tres personas heridas.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), informó que en la escena fueron localizados un chaleco antibalas, un teléfono celular, una escopeta y una pistola sobre la banqueta.

Montejo alertó de que comenzaron los cierres vehiculares en el sector con dirección al puente Belice.

Añadió que, durante el tiroteo, uno de los vehículos impactó contra una vivienda. Además, fue localizada ropa sobre el pavimento.

Debido al cierre vehicular, el tránsito comenzó a verse afectado en la calle Martí y el Anillo Periférico, con dirección a la ruta al Atlántico.

Derivado del incidente armado, se reportó un fuerte movimiento policial en el sector del barrio San Antonio, un tramo de la calzada La Paz, así como en cercanías del Mercado San Martín y la avenida Las Victorias.

Jorge Chinchilla, portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), informó que sujetos que se desplazaban en un vehículo negro dispararon contra quienes se movilizaban en un automóvil gris.

Los ocupantes del vehículo negro se enfrentaron posteriormente con agentes de la PNC. Uno de los presuntos delincuentes figura entre las tres personas heridas reportadas.

La PNC no descarta que los ocupantes del vehículo negro estén vinculados con otros ataques armados registrados en la zona 6. Tampoco descarta que quienes viajaban en el vehículo gris formen parte de alguna pandilla.

PNC reporta capturas en la zona 6

La PNC informó que, en una pronta acción, agentes de la Comisaría 12 capturaron a dos presuntos responsables del ataque armado registrado en la calzada José Milla, zona 6.

En el lugar fueron incautados dos fusiles y un arma corta.

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