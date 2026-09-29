Diputados buscarían apoyo para nombrar a Giovanni Castellanos nuevo contralor general de Cuentas

Las negociaciones para adelantar la elección de contralor general de Cuentas se intensificaron en las últimas horas, revelando que el candidato de un grupo de diputados es el actual subcontralor, Jorge Giovanni Castellanos Gudiel.

Fuentes que prefieren no ser citadas mencionan a los diputados Luis Aguirre y Allan Rodríguez como los encargados de liderar estas negociaciones, que incluirían el respaldo de algunos integrantes de la actual Junta Directiva del Congreso.

La elección de contralor estaba planificada para las sesiones del 6 y 8 de octubre, pero la necesidad de adelantar el nombramiento estaría acelerando la elección con posibilidades de ser incluida en la sesión de este martes a las 14 horas.

Para el nombramiento del contralor general de Cuentas para el período 2026-2030, el pleno de diputados tan solo requiere 81 votos, lo que facilita la búsqueda de acuerdos para la elección.

La semana pasada surgió la alerta de que el diputado Aguirre, jefe del bloque Cabal, estaría buscando adelantar la elección de contralor. "Es un tema entre diputados, no es de la prensa y será el día que se tengan los votos", dijo el pasado 25 de septiembre.

Se intentó conseguir un descargo del diputado Rodríguez, jefe del bloque Vamos, pero el número consignado ya no permite enviarle mensajes o hacerle llamadas.

Fuentes cercanas al @CongresoGuate advierten que un grupo de diputados quiere adelantar la elección de Contralor al 29 de septiembre, entre ellos Luis Aguirre de Cabal. Al ser consultado dijo: "Es un tema entre diputados, no es de la prensa y será el día que se tengan los votos". pic.twitter.com/WJB8aril8w — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) September 25, 2026

En ese sentido se mandó una consulta con su hermano, el también diputado Luis Rodríguez, quien calificó las alertas como rumores o chismes, explicando que Vamos a este momento no tiene un número significativo de diputados.

“Nosotros no tenemos mayoría en el Congreso. Es el oficialismo quien mantiene una alianza”, refiriendo que sería prudente hacer estas consultas a los diputados oficialistas.

El candidato impulsado por esta alianza de diputados estaría buscando llevar a Geovanni Castellanos al frente de la CGC para el período 2026-2030, el único de los seis candidatos investigado por el Ministerio Público por presuntas anomalías para acreditar su título académico de doctor y sobre quien pesan señalamientos sociales de falta de independencia.

El @MPguatemala pide copia del expediente de Giovanni Castellanos, subcontralor e integrante de la nómina de candidatos a Contralor General de Cuentas. Castellanos fue denunciado por aparentes anomalías para acreditar su grado académico de doctor ante la comisión de postulación. pic.twitter.com/ydEerfZuNz — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) September 28, 2026

Las negociaciones

Fuentes legislativas y cercanas al Congreso que prefieren mantenerse en el anonimato explicaron algunas de las negociaciones que estarían alrededor del nombramiento de Castellanos.

Presuntamente el principal acuerdo sería bloquear a potenciales candidatos por medio de la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, popularmente conocido como finiquito.

🏛️ Elección de Junta Directiva 2026-2027



🗳️ Con 149 votos a favor, el pleno del Congreso elige a los integrantes de la Junta Directiva para el período legislativo 2026-2027.#CongresoVisible pic.twitter.com/vINvDLvdj8 — Guatemala Visible (@guatevisible) November 4, 2025

Con esto se impediría la participación de algunos potenciales candidatos presidenciales del 2027, específicamente aquellos que salieron con aceptación popular en sondeos de opinión de los últimos meses.

Los acuerdos incluirían el futuro nombramiento de José Domingo Conde para una de las subcontralorias, Conde es es el representante suplente ante la Junta Monetaria por parte el Consejo Superior Universitario de la USAC, órgano que lidera el rector Walter Mazariegos.

El hijo de José Domingo Conde, José Alejandro Conde, es el secretario en funciones del partido político Cabal del diputado Luis Aguirre, según la última información electoral publicada en la página web del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

También se explicó que la única forma que se podría frenar la elección adelantada de contralor sería si la Junta Directiva del Congreso rompe quórum, pero para evitar este escenario ya se habría incluido en los acuerdos a algunos miembros de la actual Directiva.

Para esto, las bancadas a favor de Castellanos estarían garantizando los votos para algunos diputados de la actual Junta Directiva, para ser reelectos para el periodo 2027-2028.