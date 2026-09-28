¿Qué ha pasado con la investigación de la masacre en la cevichería de la zona 6 en Guatemala?

El ataque armado ocurrido el 20 de abril en una cevichería de la zona 6 dejó seis personas fallecidas y un niño de 5 años herido. Desde entonces, las investigaciones han derivado en allanamientos, alertas por posibles represalias y pesquisas contra estructuras de la Mara Salvatrucha.

Según las investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), el ataque estaba dirigido contra Noemí Sinay Hernández y su acompañante, presuntamente vinculados con el Barrio 18; sin embargo, los atacantes dispararon contra los todos los clientes del establecimiento. En la escena, los fiscales del Ministerio Público (MP) localizaron 96 indicios y tres cámaras que registraron la secuencia del ataque y a los presuntos responsables.

Las pesquisas preliminares señalan que cuatro presuntos sicarios de la Mara Salvatrucha se movilizaban en dos motocicletas. Dos ingresaron en el negocio y dispararon, mientras los conductores permanecieron afuera. Después huyeron con dirección a la colonia Martinico.

21 y 22 de abril: más violencia y allanamientos

El 21 de abril se registró otro ataque armado en la colonia Cipresales, zona 6, donde dos personas murieron y otras dos resultaron heridas. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, relacionó este hecho con la masacre en la cevichería.

El 22 de abril, la PNC desarrolló allanamientos y reportó la captura de uno de los presuntos responsables del ataque. Sin embargo, ese mismo día, el MP informó que no se habían registrado capturas relacionadas con la masacre.

Las investigaciones de la PNC señalaron que Daniel Roberto Arias Figueroa, conocido como el Enano, cabecilla de la clica Leeward Locos Salvatrucha, habría ordenado el ataque desde el Centro de Detención de Máxima Seguridad Renovación I.

Por este caso, un juzgado giró una nueva orden de captura en su contra por asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita.

24 de abril: alerta por posibles ataques

El 24 de abril, la PNC confirmó una alerta sobre posibles ataques de la Mara Salvatrucha en distintos sectores de la zona 6.

La amenaza incluía a pilotos y pasajeros de mototaxis, taxis y taximotos, así como a personas en parques, canchas, cevicherías, comedores, mercados, tiendas y otros negocios.

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14 de mayo: 115 allanamientos por 17 casos

El 14 de mayo, la PNC informó sobre 115 allanamientos en la zona 6 relacionados con al menos 17 casos bajo investigación, entre ellos la masacre en la cevichería.

Los operativos se llevaron a cabo en la colonia Los Ángeles, el barrio San Antonio y otros sectores. Las autoridades buscaban a integrantes de las clicas Bichos Locos, Parking Locos y Carmen Locos de la Mara Salvatrucha y retiraron cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente.

16 de mayo: 28 homicidios entre enero y mayo

Estadísticas compartidas por el Ministerio de Gobernación reportaron 28 homicidios en la zona 6 entre enero y mayo del 2026: uno en enero, seis en febrero, seis en marzo, 14 en abril y uno en mayo.

Las investigaciones establecen que la Mara Salvatrucha pretende tomar el control de la venta de droga al menudeo y de las extorsiones en las colonias Los Cipresales y Los Proyectos.