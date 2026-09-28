Narcolaboratorio localizado en Sacatepéquez y capturas están vinculados con colombiano pedido en extradición

La Policía Nacional Civil (PNC) amplió este lunes 28 de septiembre detalles sobre la desarticulación de un narcolaboratorio y la captura de seis personas en Sacatepéquez.

La institución informó que, en un trabajo conjunto entre policías antinarcóticos y fiscales del Ministerio Público, se efectuaron tres allanamientos en San Juan Alotenango, San Lucas Sacatepéquez y Santa Catarina Barahona.

“Esto es seguimiento a acciones contra estructuras dedicadas al narcomenudeo y están relacionadas con la captura, el sábado, para extradición, de un hombre de nacionalidad colombiana requerido por autoridades de Estados Unidos”, afirmó la PNC.

Los capturados durante el operativo son Luis “N”, de 67 años; José “N”, de 34; Alex “N”, de 27; Josué “N”, de 19; José “N”, de 67, y Vilma “N”, de 47.

Durante las diligencias fueron incautadas media libra de cocaína, una prensa hidráulica y diversos precursores químicos, entre ellos permanganato de potasio, acetona, ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, metabisulfito de sodio y lactosa, según el informe de la PNC.

Además, los investigadores localizaron una escopeta calibre 12, tres armas de fuego calibre 9 mm, 85 municiones y cinco tolvas.

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También fueron decomisados 13 teléfonos celulares, dos vehículos y una motocicleta, así como documentación y comprobantes de depósitos bancarios que serán analizados como parte de la investigación, amplió el informe policial.

El sábado 26 de septiembre, agentes antinarcóticos capturaron a Urías “N”, alias “Carlos” y/o “Indio”, de 58 años y de nacionalidad colombiana, quien es requerido por Estados Unidos con fines de extradición.

La detención se efectuó durante un operativo antinarcótico en la ruta RN-10, en el ingreso a San Miguel Dueñas, Sacatepéquez.

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