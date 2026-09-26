Colombiano es capturado en San Miguel Dueñas con fines de extradición a EE. UU. por narcotráfico

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este sábado 26 de septiembre agentes capturaron en Sacatepéquez a un hombre requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

La detención se efectuó durante un operativo antinarcótico en la ruta RN-10, en el ingreso a San Miguel Dueñas, Sacatepéquez.

Según el informe policial, agentes antinarcóticos capturaron a Urías “N”, alias “Carlos” y/o “Indio”, de 58 años y de nacionalidad colombiana, quien es requerido por Estados Unidos con fines de extradición.

La PNC explicó que la aprehensión se efectuó en cumplimiento de una orden de captura relacionada con tres cargos por delitos vinculados con el tráfico de cocaína.

De acuerdo con la institución, los cargos son conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia que contiene cocaína; fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, y conspiración para poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de esa droga.

Durante el operativo también fueron consignados un vehículo tipo camioneta, con placas P-706KJG, y un teléfono celular, como parte de las diligencias correspondientes.

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El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso de extradición, afirmó la PNC.

Según el balance de la institución, en lo que va del 2026 han sido capturadas 34 personas requeridas con fines de extradición: 22 por delitos relacionados con el narcotráfico y 12 por otros delitos.

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