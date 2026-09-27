Hallan dos narcolaboratorios, armas y presunta marihuana en Sacatepéquez

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil coordinaron un operativo en Alotenango, Santa Catarina Barahona y San Lucas Sacatepéquez, en Sacatepéquez, donde hallaron inmuebles que presuntamente funcionaban como laboratorios para producir sustancias ilícitas.

El ente investigador detalla que se efectuaron tres allanamientos que incluyeron la inspección, el registro y el secuestro de evidencia en inmuebles, de acuerdo con las órdenes emitidas por un juez.

Los narcolaboratorios fueron hallados en dos inmuebles, uno en Alotenango y el otro en Santa Catarina Barahona. En los sitios se encontraron instalaciones que aparentemente eran utilizadas para fabricar sustancias ilícitas.

La PNC decomisó una escopeta, tres armas de fuego ilegales, dos tolvas y 79 municiones.

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Además, se incautaron 13 teléfonos celulares, tres vehículos, tarjetas de circulación y comprobantes de depósitos bancarios.

El reporte policial señala que las diligencias se desarrollaron como parte de una investigación contra una banda de asaltantes y distribuidores de droga al menudeo.

El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional Civil, llevó a cabo este domingo 27 de septiembre de 2026 tres diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en inmuebles ubicados en los municipios de San Juan Alotenango, Santa Catarina… pic.twitter.com/6TSyCyEAVh — MP de Guatemala (@MPguatemala) September 27, 2026

También se hallaron dos pequeñas plantaciones de presunta marihuana, así como sustancias que podrían ser precursores químicos de droga y compartimientos ocultos que aún se inspeccionan.

La Fiscalía traslada los indicios para su respectivo análisis técnico y pericial.

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