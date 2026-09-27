Hallan dos narcolaboratorios, armas y presunta marihuana en Sacatepéquez

Justicia

Hallan dos narcolaboratorios, armas y presunta marihuana en Sacatepéquez

Allanamientos en tres municipios de Sacatepéquez llevaron al hallazgo de dos presuntos narcolaboratorios, pequeñas plantaciones de presunta marihuana, armas y sustancias bajo análisis.

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Un operativo del MP y la PNC en Sacatepéquez permitió localizar dos inmuebles que presuntamente funcionaban como narcolaboratorios, además de armas, municiones, vehículos y posibles precursores químicos. (Foto Prensa Libre: Ministerio Público).

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil coordinaron un operativo en Alotenango, Santa Catarina Barahona y San Lucas Sacatepéquez, en Sacatepéquez, donde hallaron inmuebles que presuntamente funcionaban como laboratorios para producir sustancias ilícitas.

El ente investigador detalla que se efectuaron tres allanamientos que incluyeron la inspección, el registro y el secuestro de evidencia en inmuebles, de acuerdo con las órdenes emitidas por un juez.

Los narcolaboratorios fueron hallados en dos inmuebles, uno en Alotenango y el otro en Santa Catarina Barahona. En los sitios se encontraron instalaciones que aparentemente eran utilizadas para fabricar sustancias ilícitas.

La PNC decomisó una escopeta, tres armas de fuego ilegales, dos tolvas y 79 municiones.

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Además, se incautaron 13 teléfonos celulares, tres vehículos, tarjetas de circulación y comprobantes de depósitos bancarios.

El reporte policial señala que las diligencias se desarrollaron como parte de una investigación contra una banda de asaltantes y distribuidores de droga al menudeo.

También se hallaron dos pequeñas plantaciones de presunta marihuana, así como sustancias que podrían ser precursores químicos de droga y compartimientos ocultos que aún se inspeccionan.

La Fiscalía traslada los indicios para su respectivo análisis técnico y pericial.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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