Allanamientos en zona 6: PNC investiga 17 casos, incluida la masacre en una cevichería

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Allanamientos en zona 6: PNC investiga 17 casos, incluida la masacre en una cevichería

Investigadores desarrollan cateos en la zona 6 por casos de violencia homicida.

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CATEOS EN LA ZONA 6

Investigadores desarrollan diligencias en la zona 6 por varios casos relacionados con hecho de violencia. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este jueves 14 de mayo desarrolla allanamientos por al menos 17 casos bajo investigación en la colonia Los Ángeles, zona 6, donde busca capturar a integrantes de tres clicas.

La PNC amplió detalles e indicó que en total son 115 allanamientos en la zona 6, que también se extienden al barrio San Antonio y otros sectores donde se ha registrado violencia homicida.

Añadió que busca impactar estructuras de la Mara Salvatrucha que operan en sectores de la zona 6.

Alertó de que las pandillas han diversificado su forma de operar, lo que ha derivado en violencia homicida que ha afectado esa zona.

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La PNC también pretende retirar cámaras de videovigilancia utilizadas por la Mara Salvatrucha.

Entre los casos bajo investigación figura el ataque en una cevichería, donde seis personas perdieron la vida.

Para leer más: “En el lugar equivocado”: video y nuevos detalles del ataque en cevichería de zona 6 que dejó seis muertos

La PNC busca evidencias y hacer efectivas órdenes de aprehensión.

De acuerdo con la primera hipótesis de las autoridades, el hecho armado ocurrido el lunes 20 de abril habría estado dirigido contra una mujer que contaba con tres antecedentes penales; sin embargo, la familia Boch Pérez —la pareja de esposos y el niño de 5 años— y otros hombres que se encontraban en la cevichería fueron víctimas colaterales del ataque.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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