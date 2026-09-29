Ataque armado deja herido a piloto de autobus en la calzada San Juan y hay complicaciones de tránsito

Un piloto de un autobús extraurbano resultó herido de bala durante un ataque armado ocurrido este martes 29 de septiembre en la calzada San Juan y 36 avenida, zona 7 de la capital, informaron los Bomberos Voluntarios.

Por medio de su cuenta de X, los socorristas informaron que unidades de tres compañías y ambulancias fueron enviadas al lugar para atender la emergencia.

El piloto presentaba varias heridas de bala y, después de recibir atención prehospitalaria, fue trasladado al Hospital Roosevelt.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, informó que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) efectúan operativos en sectores de las zonas 3, 7 y 11.

Montejo también indicó que existe la posibilidad de que los cierres vehiculares se extiendan desde Mixco hacia la capital debido a los operativos.

Hasta el momento, la información proporcionada no detalla las circunstancias en las que ocurrió el ataque ni identifica a los responsables.

En la calzada San Juan y 36 avenida, zona 7, se reporta un ataque armado.



Tres compañías y recursos de ambulancia fueron destacados al lugar. El piloto de un bus de transporte extraurbano, quien presenta varias heridas de bala, es trasladado al Hospital Roosevelt.#75AñosCVB pic.twitter.com/be1xp8xypu — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) September 29, 2026

Disparan contra conductor de autobús extraurbano de las rutas SanJuanera en calzada San Juan 34 avenida zona 7.



La Policia Nacional Civil realiza operativos entre zonas 3, 7 y 11.



Afectado, en estado grave a hospital. Es posible que cierres vehiculares sean amplios de Mixco a… pic.twitter.com/Os5eX9F6ov — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) September 29, 2026

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