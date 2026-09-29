Ataques armados en Huité: sube a ocho la cifra de fallecidos y el MP reúne más de 70 indicios balísticos

El Ministerio Público (MP) informó este martes 29 de septiembre que aumentó a ocho el número de personas fallecidas por los incidentes armados registrados el pasado fin de semana en Huité, Zacapa.

Según el ente investigador, la octava víctima es un hombre que resultó herido durante los hechos y fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Posteriormente, se confirmó su fallecimiento.

El MP indicó que aún está pendiente de confirmar más detalles sobre este deceso. La víctima fue identificada como Ludvin Estuardo R., de 33 años.

El lunes 28 de septiembre, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) identificó a seis de las siete personas que inicialmente fueron reportadas como fallecidas en varios hechos armados ocurridos el domingo 27 de septiembre en Huité.

De acuerdo con el Inacif, las seis primeras víctimas identificadas son Carlos Donato Paiz Mateo, de 32 años; Juan Carlos Pedroza Agustín, de 45; Cintia Gabriela Paz Paiz de Morales, de 28; Vilma Elizabeth Paz Paiz, de 56; Uve Lisbeth Paz Paiz, de 22, y Mario René Romero Díaz, de 63. Según el MP, otro de los fallecidos fue identificado como Denis Alonzo H., de 14 años, por lo que las ocho víctimas han sido identificadas.

El MP también amplió los detalles de las diligencias efectuadas por los hechos armados registrados en ese municipio de Zacapa.

Según informó, personal fiscal y técnico de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (Dicri) se desplegó en el lugar, con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) para resguardar las escenas.

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“Las diligencias permitieron procesar cuatro escenas del crimen ubicadas en el ingreso al municipio, en el barrio El Campo, en el caserío El Corralito de la aldea El Encinal y en las inmediaciones de la Escuela Oficial de Párvulos. En ellas se localizaron siete personas fallecidas, tres mujeres y cuatro hombres, con heridas producidas por arma de fuego”, afirmó el MP.

Durante el procesamiento de las escenas, los investigadores recolectaron 77 indicios balísticos, además de otros elementos considerados de interés para las pesquisas.

“El material fue debidamente embalado y será remitido para su análisis técnico y pericial. Las diligencias de investigación continúan con el fin de esclarecer los hechos e identificar a los responsables”, agregó la Fiscalía.

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