¿Qué ha pasado con Haroldo Lorenzana Cordón, padre de “Haroldito”, quien enfrenta un juicio por narcotráfico en Estados Unidos?

Más de tres años después de su captura y traslado a Estados Unidos, el proceso penal contra Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón, padre de Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, cabecilla del clan Lorenzana, continúa sin una resolución definitiva. El expediente permanece sin avances desde que el tribunal emitió una alerta médica relacionada con la salud mental de Jeremías Lorenzana.

El expediente federal refleja que la Fiscalía y la defensa solicitaron en reiteradas ocasiones suspender los plazos procesales para mantener abiertas las negociaciones orientadas a una posible reducción de la pena.

Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón, señalado como presunto narcotraficante del clan Los Lorenzana, fue capturado el 9 de diciembre del 2021 por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) en coordinación con el Ministerio Público, durante un operativo efectuado en la aldea La Reforma, Huité, Zacapa.

Tenía 53 años y era requerido por una corte federal de Estados Unidos desde el 2008 con fines de extradición por delitos relacionados con el narcotráfico.

Según la PNC, durante el operativo, Lorenzana Cordón, alias "Chuchi", intentó escapar montado en un caballo hacia una zona montañosa, pero fue alcanzado y capturado por agentes antinarcóticos.

Ese mismo día fue trasladado en una aeronave de la Fuerza Aérea Guatemalteca hacia la capital para ser presentado ante un juez e iniciar el proceso de extradición.

El proceso en Estados Unidos

El 13 de diciembre del 2021 compareció por primera vez ante la Corte del Distrito de Columbia, tras ser extraditado desde Guatemala. Durante esa audiencia se declaró no culpable de los cargos relacionados con narcotráfico y quedó bajo prisión preventiva.

Entre el 2022 y el 2024, la Fiscalía y los abogados de Lorenzana Cordón presentaron de forma conjunta varias mociones para aplazar las audiencias relacionadas con el derecho a un juicio rápido. En esos documentos informaron a la jueza Colleen Kollar-Kotelly que continuaban evaluando una posible salida para el caso y que la defensa aún revisaba el material probatorio entregado por el Gobierno estadounidense.

La jueza autorizó esas solicitudes al considerar que las prórrogas favorecían el interés de la justicia y permitían a ambas partes continuar las negociaciones. Como resultado, el expediente registra audiencias de seguimiento reprogramadas entre el 2021 y el 2024.

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Además, en septiembre del 2023, la defensa y la Fiscalía presentaron una solicitud conjunta para que Lorenzana Cordón recibiera tratamiento médico.

El expediente judicial muestra que el proceso continuó activo durante el 2025. El 10 de enero, la defensa presentó otra renuncia de Lorenzana Cordón a su derecho a un juicio rápido o a declararse culpable.

Alerta por salud mental

El 19 de septiembre del 2025, el tribunal emitió una alerta médica relacionada con la salud mental de Lorenzana Cordón, dirigida a la Unidad Médica del Departamento de Correcciones. Después de esa notificación, el expediente no registra nuevos avances en el caso ni información sobre la condición médica en la que se encuentra actualmente.

Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón es el único de los cuatro hijos de Waldemar Lorenzana Lima, conocido como el Patriarca, que aún no ha recibido una sentencia en Estados Unidos. Sus hermanos Eliu y Waldemar Lorenzana Cordón cumplen cadena perpetua desde el 2018, mientras que Marta Julia Lorenzana Cordón fue condenada a 33 años de prisión en el 2024 por narcotráfico.

El relevo dentro del clan

Mientras el proceso judicial contra Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón permanecía abierto, las autoridades estadounidenses sostienen que el control del clan pasó a manos de su hijo, Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, conocido como Haroldito, a quien señalan como cabecilla de la estructura criminal. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta US$5 millones por información que conduzca a su captura.

La acusación presentada contra Haroldo Lorenzana Terraza afirma que asumió el control de la organización después de las capturas de su padre; sus tíos, Eliu y Waldemar Lorenzana Cordón; su tía, Marta Julia Lorenzana Cordón, y su abuelo, Waldemar Lorenzana Lima, quien murió en el 2021 mientras permanecía recluido en una prisión de Estados Unidos.

Según la investigación, la estructura continúa operando desde Zacapa y mantiene vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico de cocaína en Centroamérica, Sudamérica y México.