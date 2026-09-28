Ataque armado en Huité: Qué investigan las autoridades y por qué advierten del riesgo para los curiosos

El ingreso de hombres fuertemente armados a Huité, Zacapa, dejó varias personas fallecidas y generó investigaciones sobre las estructuras criminales que habrían participado, mientras persiste la alerta por el peligro para los pobladores que permanecen en las calles durante este tipo de enfrentamientos.

Los hechos ocurrieron la tarde y noche del domingo 27 de septiembre, cuando se reportaron disparos en distintos puntos del municipio.

Las autoridades divulgaron cifras distintas, de cinco a siete fallecidos; el Ministerio Público (MP) procesó tres escenas y la Policía Nacional Civil (PNC) abrió una investigación. El Ministerio de la Defensa negó que los hombres con vestimenta y equipo similares a los utilizados por fuerzas de seguridad, observados en videos difundidos en redes sociales, pertenecieran al Ejército de Guatemala.

El riesgo de permanecer observando

El caso fue discutido durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, donde los panelistas abordaron el peligro para los civiles que permanecen observando o grabando durante un ataque armado, la decisión del Ejército de no ingresar a la zona del enfrentamiento y la capacidad de fuego atribuida a las estructuras criminales.

“Las personas tienen que aprender a resguardarse, no pueden salir a defender o a cuidar”, advirtió uno de los participantes, quien también calificó de “insensato” que las personas permanezcan como curiosas mientras ocurre un enfrentamiento.

La actuación del Ejército también generó posiciones distintas durante el análisis. Uno de los panelistas cuestionó que los militares no intervinieran directamente ante la presencia del grupo armado, mientras otro señaló que entrar en un enfrentamiento con estructuras equipadas con armas de alto calibre podía aumentar el riesgo para la población civil.

El Ejército informó que desplegó personal en Huité, pero decidió no ingresar a la zona del enfrentamiento para evitar unaEl Ejército, por su parte, informó que desplegó personal hacia Huité, pero decidió no ingresar al área de confrontación para evitar una escalada y proteger a los habitantes. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

Qué investigan las autoridades

El MP informó sobre tres escenas relacionadas con el caso. En el ingreso a Huité localizó un vehículo con tres mujeres fallecidas —dos adultas y una menor— con heridas de arma de fuego; en el barrio El Campo fueron encontrados dos hombres muertos en distintos puntos, y en la aldea La Oscurana fue localizado otro hombre fallecido. En los lugares también se recopilaron indicios balísticos para las investigaciones.

La PNC indicó que una de las líneas de investigación atribuye los hechos a acciones planificadas por estructuras criminales que operan en el área y que buscarían generar temor e inestabilidad. Sin embargo, señaló que las hipótesis continúan bajo investigación técnica y científica.

El Ministerio de la Defensa también atribuyó lo ocurrido a una disputa territorial entre grupos del crimen organizado transnacional, mientras las autoridades buscan establecer quiénes integraban el grupo armado, cuál fue el motivo de su incursión y su participación en las muertes registradas en el municipio.

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