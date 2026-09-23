“Sabemos quién lo hizo, pero no quién dio la orden”: condenan a 35 años a dos hombres por asesinato del alcalde de Chuarrancho

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se expusieron los elementos que el Tribunal Segundo de Sentencia Penal tomó en cuenta para condenar a dos hombres por el asesinato del alcalde de Chuarrancho, Gersón Saúl Ajcuc. Entre las pruebas figuran análisis de ADN, comunicaciones telefónicas y videos de vigilancia. El fallo también ordenó al Ministerio Público (MP) continuar las pesquisas para determinar el móvil y establecer si hubo otras personas involucradas en la planificación del crimen.

El tribunal condenó a Erick Francisco Solorzano Pirir y Óscar Alfredo Martínez Ramos a 35 años de prisión inconmutables por el asesinato del alcalde Gersón Saúl Ajcuc, cometido el 22 de febrero del 2025 en el sector conocido como Cuesta del Águila, en la ruta al Atlántico. De acuerdo con la investigación presentada durante el proceso, ambos fueron vinculados con el ataque mediante indicios científicos, tecnológicos y audiovisuales.

ADN, vestimenta y videos fueron claves para la condena

El juez vocal del Tribunal Segundo de Sentencia explicó que los análisis permitieron establecer coincidencias entre evidencias localizadas durante la investigación y los procesados.

“Hay coincidencia en el casco, hay coincidencia [...] en toda la vestimenta”, expuso al explicar parte de los elementos valorados por el tribunal.

En otro de los casos, agregó que los fotogramas permitieron comparar características físicas del acusado y que un análisis morfológico concluyó que se trataba de la misma persona.

Erick Francisco Solorzano Pirir, alias Chino, y Óscar Alfredo Martínez Ramos son condenados a 35 años de prisión inconmutables por el asesinato del alcalde de Chuarrancho, Gersón Saúl Ajcuc. (Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo). Javier González

La resolución también consideró las comunicaciones entre los procesados antes del crimen y el análisis de grabaciones de cámaras de videovigilancia. Según lo expuesto durante el programa, esas pruebas, junto con los indicios genéticos y el análisis de las prendas utilizadas, permitieron al tribunal establecer la participación de los acusados y dictar la sentencia de 35 años de prisión inconmutables.

Tribunal ordena establecer quién dio la orden

Aunque el tribunal determinó la responsabilidad penal de los dos condenados, ordenó al MP continuar la investigación para establecer quién pudo haber ordenado el asesinato y cuál fue su motivación. El juez vocal señaló: “Sabemos quién lo hizo, quién ejecutó, quién cumplió, pero no sabemos quién fue el que envió a estas personas”. Además, indicó que una de las hipótesis surgidas durante las pesquisas apunta a un posible crimen de carácter político, extremo que aún debe ser investigado y establecido por las autoridades.

El Tribunal Segundo de Sentencia declara culpables de asesinato a Erick Francisco Solorzano Pirir y Óscar Alfredo Martínez Ramos por la muerte del alcalde de Chuarrancho, Gersón Saúl Ajcuc. (Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo). Javier González

El ataque contra Gerson Saúl Ajcuc

Según la investigación presentada en el proceso, los ahora condenados se movilizaron desde la colonia El Caracol, zona 18 capitalina, hacia la ruta al Atlántico y atacaron el vehículo en el que viajaba Ajcuc. Después de disparar en varias ocasiones, retornaron hacia la misma colonia. El alcalde murió a causa del ataque, y las pesquisas posteriores incorporaron videos de vigilancia, análisis telefónicos y evidencia forense que fueron valorados durante el juicio.

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