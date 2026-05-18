Aplazan juicio contra señalados del crimen del alcalde de Chuarrancho, Gerson Ajcúc

Para este lunes 18 de mayo estaba programado el inicio del debate contra dos pandilleros del Barrio 18 señalados del crimen de Gerson Ajcúc, alcalde de Chuarrancho; sin embargo, se aplazó sin especificar fecha en el Tribunal Segundo de Sentencia.

Los dos sindicados, Erick Solórzano Pirir, alias “Chino”, y Óscar Alfredo Martínez, alias “Guanaco”, fueron enviados a juicio por el delito de asesinato.

En el Tribunal Segundo de Sentencia se informó que la audiencia sería por videoconferencia, pero la sala designada para este tipo de diligencias fue destruida durante los disturbios del 17 y 18 de enero pasado, durante un motín de reos en la cárcel Renovación 1, en Escuintla. Ambos guardan prisión en ese centro carcelario.

Se solicitó que los acusados fueran trasladados a la Torre de Tribunales para comparecer de manera presencial; sin embargo, el Sistema Penitenciario no efectuó el traslado y adujo temas de seguridad.

Ante esta situación, el Tribunal resolvió aplazar el inicio del debate sin definir nueva fecha, debido a temas de agenda. La diligencia podría programarse entre septiembre y octubre del 2026.

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El caso

El 26 de febrero del 2025, en el kilómetro 11.5 de la ruta al Atlántico, Gerson Ajcuc, alcalde de Chuarrancho, fue atacado por sujetos que se conducían en motocicleta. El funcionario murió por los impactos de bala.

Según la investigación, fotogramas identifican a dos hombres en motocicleta. Alias “Chino” habría disparado contra el funcionario, mientras que alias “Guanaco” habría conducido la motocicleta.

Además, la investigación señala que cada uno habría recibido Q10 mil por concretar el crimen.

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