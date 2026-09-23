Fiscalía contra el Crimen Organizado allana vivienda vinculada a Miguel Martínez en Jocotenango

La Fiscalía contra el Crimen Organizado y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) efectúan allanamientos en residencias vinculadas con parientes del exjefe del extinto Centro de Gobierno, Miguel Martínez, informaron este miércoles 23 de septiembre fuentes judiciales.

De acuerdo con las fuentes, las diligencias se desarrollan en una residencia de un condominio de Jocotenango, Sacatepéquez, donde viven los padres de Martínez, pero, de momento, las autoridades no han revelado detalles de los operativos.

De acuerdo con algunas publicaciones, las diligencias tienen como objetivo ejecutar órdenes de captura, aunque por el momento se desconoce contra quiénes. Además, señalan que el operativo se extiende a otros domicilios fuera de Jocotenango.

“Las diligencias siguen en curso y al finalizar compartiremos un comunicado al respecto”, detalló el MP.

Según registros del 2025, Miguel Martínez, exdirector del desaparecido Centro de Gobierno durante la administración de Alejandro Giammattei, enfrentaba al menos siete señalamientos ante el Ministerio Público (MP).

Uno de los expedientes estaría planteado por la administración del exprocurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas.

Otro señalamiento corresponde a una investigación abierta en la Fiscalía de Sacatepéquez, aunque en los documentos consultados no se detalla el motivo de dicha denuncia.

Asimismo, la Fiscalía contra la Corrupción reporta un expediente en curso relacionado con Martínez, pero sin información específica sobre los hechos investigados.

A esto se sumaba una segunda causa bajo reserva que también está en manos de la Fiscalía contra la Corrupción, vinculada con el delito de peculado por sustracción, la cual podría estar asociada con la inmovilización de bienes de Martínez.

Por aparte, también figura una denuncia presentada contra el exfuncionario ante la Fiscalía contra la Trata de Personas por un caso de adopción presuntamente irregular.

Además, se confirmó la existencia de una segunda denuncia por el mismo motivo, esta vez impulsada por la Procuraduría General de la Nación (PGN) ante otra fiscalía.

Finalmente, existía un señalamiento adicional por el delito de amenazas, que podría estar relacionado con la denuncia de un joven que lo acusó tras la difusión de un video grabado sin su consentimiento. En este caso se reportaron presuntos actos de intimidación.

El 1 de diciembre del 2023, Estados Unidos sancionó a Martínez bajo la Ley Global Magnitsky por su presunta participación en actos de corrupción en Guatemala. Según el Departamento del Tesoro, Martínez estuvo involucrado en esquemas de sobornos vinculados con contratos estatales, incluida la compra de vacunas Sputnik V.

Durante el gobierno de Alejandro Giammattei, Martínez dirigió el Centro de Gobierno, una entidad con influencia en todos los ministerios.

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