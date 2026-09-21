“Se debe definir la procedencia”: los detalles del arsenal hallado en Santo Domingo Xenacoj y las dudas de su origen

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) allanaron una vivienda en Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez, donde localizaron seis armas de fuego, entre estas dos fusiles, dos lanzagranadas, una subametralladora y una pistola, además de 7,557 cartuchos, cargadores, supresores de sonido y otros accesorios. La diligencia se efectuó en seguimiento a una investigación de las autoridades.

El caso fue abordado durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, cuando aún no se había informado de capturas. Durante el análisis se planteó la necesidad de determinar la procedencia del armamento, establecer cómo llegó al inmueble e investigar a las personas vinculadas con este. Uno de los señalamientos fue: “Si no hay capturas, la gente que sigue haciendo los delitos sigue afuera”.

Piden establecer la procedencia de las armas

Durante el programa se señaló que la investigación no debería limitarse a la incautación. “Aquí lo que debería hacer el Ministerio Público es definir la procedencia de las armas”, se afirmó. También se destacó la presencia de armamento y accesorios de características particulares:

“La M40, que es una granada que únicamente se utiliza con lanzagranadas, eso es de uso militar” y “No es fácil conseguir un silenciador para un subfusil”.

Asimismo, se indicó que los registros podrían contribuir a reconstruir la ruta del armamento: “Si se lograra investigar el origen de estas armas, porque todas tienen inventario [...] tiene que haber un registro”.

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7,557 cartuchos para arma de fuego de diferentes calibres, 86 cargadores, ocho supresores o silenciadores de sonido, otro silenciador, miras telescópicas y diversos accesorios para armas de fuego. pic.twitter.com/3o9ddhVmNk — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 22, 2026

Durante la discusión surgieron hipótesis sobre una eventual desviación de armas destinadas a instituciones estatales; sin embargo, no se presentó información oficial que confirmara esa posibilidad.

Captura fue informada después del programa

Horas después de la emisión, la PNC informó de la captura de Rosa “N”, de 38 años, durante la diligencia. Según la información oficial, los 7,557 cartuchos estaban distribuidos en 15 cajas plásticas y también fueron localizados 86 cargadores, ocho supresores de sonido y otro silenciador, dos miras, accesorios para armas y un altar a San Simón.

La detenida y los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúa la investigación para establecer la procedencia del arsenal localizado en Santo Domingo Xenacoj y las circunstancias relacionadas con el caso.

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