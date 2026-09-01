Fusiles decomisados en El Gallito supuestamente serían usados para ataques en la capital

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este martes 1 de septiembre que, durante un operativo en el barrio El Gallito, zona 3, investigadores decomisaron fusiles.

En la diligencia participaron agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), en coordinación con el Ejército de Guatemala.

En el lugar localizaron e incautaron dos fusiles en un maletín que “precipitadamente abandonó un sujeto al ver a los policías y soldados”.

“Estas armas de fuego presuntamente serían utilizadas por integrantes de la mara Salvatrucha para cometer ataques armados en distintos sectores de la ciudad capital”, afirmó la PNC.

La institución indicó que continúa con la investigación para establecer la procedencia de las armas e identificar y capturar a los responsables de su traslado.

Según la PNC, en el barrio El Gallito se mantienen los operativos y patrullajes de seguridad para prevenir hechos delictivos y proteger a la población.

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El Ejército de Guatemala también informó del decomiso de los dos fusiles de asalto y sus respectivos cargadores con munición.

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