Fusiles decomisados en El Gallito supuestamente serían usados para ataques en la capital

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Fusiles decomisados en El Gallito supuestamente serían usados para ataques en la capital

Investigadores decomisaron un maletín con fusiles y municiones durante un operativo en el barrio El Gallito, zona 3.

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DECOMISAN ARMAS EN EL GALLITO. 01-09-2026

Investigadores inspeccionan armas y municiones decomisada en el barrio El Gallito. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este martes 1 de septiembre que, durante un operativo en el barrio El Gallito, zona 3, investigadores decomisaron fusiles.

En la diligencia participaron agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), en coordinación con el Ejército de Guatemala.

En el lugar localizaron e incautaron dos fusiles en un maletín que “precipitadamente abandonó un sujeto al ver a los policías y soldados”.

“Estas armas de fuego presuntamente serían utilizadas por integrantes de la mara Salvatrucha para cometer ataques armados en distintos sectores de la ciudad capital”, afirmó la PNC.

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La institución indicó que continúa con la investigación para establecer la procedencia de las armas e identificar y capturar a los responsables de su traslado.

Según la PNC, en el barrio El Gallito se mantienen los operativos y patrullajes de seguridad para prevenir hechos delictivos y proteger a la población.

Para leer más: Operativo en El Gallito deja 14 capturas, 29 armas y más de mil municiones incautadas tras enfrentamiento

El Ejército de Guatemala también informó del decomiso de los dos fusiles de asalto y sus respectivos cargadores con munición.

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