“Tienen que seguir la trazabilidad al dinero”: investigan origen de más de Q1.4 millones que la PNC vincula con la MS

Un inmueble situado en la avenida Centro América, entre la 23 y 24 calles de la zona 1 capitalina, quedó bajo investigación después de que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) localizaran más de Q1.2 millones en efectivo, además de drogas y armas de fuego. Según la PNC, el lugar funcionaba como car wash durante el día y parqueo por la noche, pero habría sido utilizado también para resguardar dinero de la Mara Salvatrucha (MS), presuntamente obtenido mediante narcotráfico, narcomenudeo, sicariato y extorsión. Las diligencias forman parte de investigaciones por distintos hechos delictivos ocurridos en la capital y sectores cercanos.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se abordó el hallazgo y las interrogantes que abre la investigación sobre el origen y movimiento del efectivo. Jorge Aguilar, vocero de la PNC, explicó que en el inmueble “se encontró un poco más de un millón de quetzales, del cual no se presentó ninguna documentación que amparara la legalidad de la tenencia”.

presuntamente vinculadas con actividades de narcotráfico, sicariato y extorsiones.



Durante las diligencias, desarrolladas en inmuebles ubicados en la avenida Centro América y avenida Elena, zona 1, fue capturado Arturo “N”, de 37 años, y se localizaron Q1,499,500 pic.twitter.com/5mVVQFEKFd — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 17, 2026

Aguilar agregó que también fueron encontradas drogas y armas de fuego y señaló que las investigaciones contra la estructura han permitido la incautación de 24 vehículos y el retiro de cámaras de videovigilancia que, según las pesquisas policiales, eran administradas por integrantes de la organización.

El subcomisario añadió que las investigaciones continúan y que las autoridades no descartan posibles vínculos con otros hechos violentos investigados recientemente. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

“Tienen que seguirle toda la trazabilidad al dinero”

En el análisis de Impacto Directo se destacó que el monto localizado constituye solo una parte de la investigación y que las autoridades deberán determinar cómo llegó el dinero al inmueble, quién lo trasladaba, quién lo recogía y cómo era distribuido. “Tienen que seguirle toda la trazabilidad al dinero porque nos da otra información más”, señaló uno de los analistas. También planteó que una investigación sobre estos recursos debe establecer “cómo llegó cada quetzal [...] ahí, quién lo llevaba, quién lo recogía, cómo lo repartían”.

Los participantes señalaron que establecer el recorrido del efectivo podría aportar información sobre la forma en que se financian y administran las actividades atribuidas a la estructura criminal, mientras las autoridades continúan las pesquisas sobre los inmuebles intervenidos.

Ataque armado y otras pesquisas relacionadas

La investigación ocurre además después de que, durante la madrugada de este jueves 17 de septiembre, se registrara un ataque armado frente a uno de los inmuebles allanados, en el cual resultó herido un adolescente de 15 años. Según la PNC, el adolescente fue atacado desde un vehículo y posteriormente recibió atención de los cuerpos de socorro en la 23 calle. Las autoridades también investigan casos de ataques armados y hallazgos de personas fallecidas, mientras las diligencias contra estructuras de la Mara Salvatrucha continúan.

Fuerte golpe a la mara salvatrucha; incautan más de Q1 millón en guaridas de pandilleros#EstamosCumpliendo#ProtegerYservir pic.twitter.com/f4kNSm7c6e — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 18, 2026

La PNC informó además que, como parte de investigaciones desarrolladas durante el 2026, han sido retiradas 482 cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente, las cuales, según las pesquisas, eran utilizadas por estructuras criminales para vigilar sectores y detectar la presencia de las autoridades.

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