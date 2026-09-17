Autoridades incautan cerca de Q2 millones y armas en operativo contra clica de la Mara Salvatrucha

Justicia

Autoridades incautan cerca de Q2 millones y armas en operativo contra clica de la Mara Salvatrucha

Investigadores desarrollan un operativo en la zona 1 de la capital, donde han incautado dinero y armas vinculados con la mara Salvatrucha.

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DECOMISAN DINERO A LA MARA SALVATRUCHA. ZONA 1. 17-9-26

Parte del dinero decomisado a la mara Salvatrucha en cateos en la zona 1 de la capital. (Foto Prensa Libre: PNC)

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal y fiscales del Ministerio Público desarrollan este jueves 17 de septiembre allanamientos contra la mara Salvatrucha.

Las diligencias se desarrollan en la avenida Centro América y la avenida Elena, zona 1 de la capital.

De acuerdo con información preliminar, los investigadores han localizado al menos Q2 millones.

Además, las autoridades han decomisado cinco armas de fuego, municiones, droga y una tolva.

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Según la Policía Nacional Civil (PNC), las acciones están dirigidas contra pandilleros que se dedican a la extorsión, el sicariato y el narcomenudeo. Según información preliminar de la PNC, durante la madrugada, frente a uno de los inmuebles allanados, se registró un ataque armado que dejó a un menor de edad herido.

De acuerdo con la investigación, estos operan en áreas de las zonas 4, 11 y 12 de la capital y en algunos departamentos.

La PNC amplió que estas acciones son resultado de procesos de investigación desarrollados por las autoridades contra estructuras criminales.

Añadió que a estos resultados se suma el retiro de 482 cámaras de videovigilancia instaladas de manera ilegal en distintos sectores durante el 2026, como parte de las acciones para combatir el control y la vigilancia ejercidos por estructuras criminales.

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Remarcó que, durante las distintas acciones policiales derivadas de estas investigaciones, también se han incautado 24 vehículos vinculados a la mara Salvatrucha, los cuales, según las pesquisas, eran ocultados en distintos predios.

Para leer más: Narcomenudeo, torturas y cadáveres envueltos en sábanas: los allanamientos contra la Mara Salvatrucha en Guatemala

Las diligencias de este 17 de septiembre continúan contra la clica Bandidos Locos y la información será ampliada conforme avance el procedimiento y termine el conteo del dinero.

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