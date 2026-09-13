La pugna por el control del narcomenudeo en zona 7: PNC revela detalles del ataque que dejó cuatro muertos en un hotel

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que investiga si una pugna por el control del narcomenudeo en la zona 7 de la capital está detrás del ataque armado que dejó cuatro hombres muertos la madrugada de este domingo 13 de septiembre en un hotel de ese sector.

De acuerdo con las primeras pesquisas, los sicarios serían integrantes de la Mara Salvatrucha (MS), que buscaría tomar el control de la venta de drogas en esa zona.

“La MS lo que quiere es tomar el control del narcomenudeo en la zona 7 de la capital. Se está repitiendo el mismo comportamiento que sucedió en las zonas 3, 6, 9 y 10, cuando mataron a sus rivales, Los Caradura y Barrio 18”, comentó uno de los investigadores a cargo del caso.

Un informe de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) señala como hipótesis preliminar que el inmueble donde ocurrió el ataque podría ser utilizado para la venta y consumo de drogas.

Así ocurrió el ataque en zona 7

Según la DEIC, tres hombres armados ingresaron al hotel Pensión del Paraíso, donde se encontraban las víctimas, y dispararon en repetidas ocasiones contra ellas. Luego huyeron y abordaron una camioneta conducida por otro hombre.

El reporte policial señala que tres de las víctimas murieron en el inmueble, mientras que otro hombre fue trasladado al Hospital Roosevelt, donde falleció debido a las heridas.

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Una de las víctimas fue identificada como Randy Manuel Escobar Girón, de 31 años. De acuerdo con el informe policial, Escobar Girón trabajaba como “atiempador” de taxis, encargado de controlar los tiempos de ingreso y salida de los vehículos, en la colonia Bethania y tenía un antecedente por robo agravado, del 25 de septiembre del 2016.

Los otros tres fallecidos, de aproximadamente 35, 42 y 50 años, no habían sido identificados al momento de elaborarse el informe.

Los investigadores localizaron en el lugar 13 casquillos de arma de fuego, de calibres 9 mm y 2.23, además de un teléfono celular.

Un ataque armado se registró en la pensión Paraíso, ubicada en la 6 avenida y 0 calle, zona 7. Técnicos en Urgencias Médicas localizaron a cuatro hombres con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. pic.twitter.com/YRn6UYv9KU — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) September 13, 2026

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Otro ataque estaría relacionado

Las pesquisas también apuntan a que el ataque contra los cuatro hombres va en la misma línea que la muerte de Hannia Jessenia Quiñonez Escobar, de 26 años, ocurrida cuatro días antes en la colonia Landívar, zona 7.

Ambos ataques habrían sido perpetrados por integrantes de la Mara Salvatrucha contra presuntos distribuidores y puntos de venta de droga en ese sector.

Quiñonez Escobar murió el miércoles 9 de septiembre luego de un ataque armado dentro de una vivienda. Según la información recabada, desconocidos ingresaron al inmueble y le dispararon.