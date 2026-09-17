Minex gestiona repatriación de Edy Gutiérrez, el guatemalteco víctima de un accidente de helicóptero en EE. UU.

El Gobierno de Guatemala gestiona la repatriación del guatemalteco fallecido tras desplomarse el martes pasado un helicóptero periodístico en Los Ángeles, EE. UU., además de prestar asistencia consular a otros dos connacionales afectados, informaron este jueves 17 de septiembre fuentes oficiales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) detalló en un comunicado que mantiene contacto con las autoridades locales para acompañar a los dos sobrevivientes, quienes ya recibieron el alta médica, y apoyar a los familiares de Edy Fernando Gutiérrez Mejía, la víctima mortal del accidente.

Los tres afectados eran originarios de Cuilapa, Santa Rosa.

"El Minex lamenta el fallecimiento del connacional y reitera su compromiso con continuar brindando el acompañamiento consular a los afectados y sus familias", señaló la Cancillería en el comunicado.

Gutiérrez Mejía, de 29 años, se dedicaba al envío de encomiendas hacia Guatemala y trabajaba en un almacén del sector de Chatsworth cuando la aeronave cayó a tierra la tarde del martes.

El accidente ocurrió cuando el helicóptero de la cadena de noticias NBC4 perdió la señal y se estrelló en un estacionamiento mientras cubría una colisión entre un autobús y una camioneta, en la cual habían muerto dos personas.

En el accidente aéreo murieron Gutiérrez Mejía, quien se encontraba en tierra; la reportera Eliana Moreno y el piloto George Marciniw, de la cadena NBC4. Con estas muertes, aumentó a cinco el total de víctimas mortales de ambos sucesos.

Las autoridades consulares acompañarán a la familia en el proceso de repatriación del cuerpo de Gutiérrez Mejía, trámite que gestionarán de forma particular debido a que la víctima se encontraba en calidad de turista.

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