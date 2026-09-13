PNC retira cámaras ilegales: nuevo operativo detecta dispositivos que atribuye a pandillas en Villa Hermosa 1

Luego de la publicación de Prensa Libre sobre el retiro de cámaras de videovigilancia en la zona 21, la Policía Nacional Civil (PNC) llevó a cabo un nuevo operativo para retirar cámaras de instaladas en postes de alumbrado público.

La PNC retiró 25 cámaras de videovigilancia durante el operativo efectuado este domingo 13 de septiembre en Villa Hermosa, zona 7 de San Miguel Petapa. Según los investigadores, los dispositivos habrían sido instalados por integrantes de la Mara Salvatrucha.

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, explicó que en el operativo participó el Ejército de Guatemala y la municipalidad, que, según indicó, determina si las cámaras instaladas en el sector cuentan o no con autorización.

Aguilar añadió que la intervención se originó a partir de información proporcionada de manera anónima por vecinos del sector.

Según el vocero, durante el 2026 han sido retiradas más de 440 cámaras en distintos sectores del departamento de Guatemala. Los operativos han alcanzado, entre otros lugares, El Gallito, zona 3; Bethania, Quinta Samayoa y otros sectores de la zona 7; así como las zonas 1, 2, 6 y 18 de la capital.

También se han llevado a cabo operativos en Amatitlán, San Miguel Petapa, Villa Canales, Boca del Monte, San Juan Sacatepéquez, San Pedro Sacatepéquez y Ciudad Quetzal.

De acuerdo con Aguilar, las investigaciones han vinculado los dispositivos retirados con el Barrio 18, la Mara Salvatrucha y estructuras dedicadas al narcomenudeo. La PNC sostiene que las cámaras son utilizadas para detectar la llegada de agentes, vigilar a vecinos y advertir sobre el ingreso de integrantes de estructuras rivales.

El vocero hizo un llamado a los ciudadanos denunciar de manera anónima al 1561 o al WhatsApp 3764 1561, la existencia de cámaras que puedan estar vinculadas con actividades criminales. Indicó que las denuncias pueden incluir fotografías, videos, audios y ubicaciones georreferenciadas para apoyar las investigaciones.