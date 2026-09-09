“No solo cobraban la extorsión”: PNC investiga a pandillas que habrían usado empresas de cable para lavar dinero y controlar territorios

La Policía Nacional Civil (PNC) investiga a dos empresas de cable e internet ante indicios de que pandillas las habrían utilizado para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas y fortalecer su control territorial. Las pesquisas se desarrollan en la zona 18 de la capital y la zona 12 de Villa Nueva, específicamente en Villalobos 1 y 2, donde las estructuras criminales también estarían amenazando a propietarios de negocios de cable para apropiarse de las empresas, según las autoridades.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se analizó la investigación sobre las empresas de cable e internet que, según la PNC, podrían estar vinculadas con estructuras criminales. La institución sostiene que estos grupos recurrirían a testaferros para obtener patentes de comercio a nombre de personas sin antecedentes criminales y utilizarían los negocios para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas.

El análisis también abordó los riesgos que supondría para los usuarios que estructuras criminales tuvieran acceso a datos personales, infraestructura de telecomunicaciones y sistemas de videovigilancia.

PNC investiga apropiación de empresas bajo amenazas

David Custodio Boteo, director de la PNC, explicó que varias empresas ya son objeto de intervención y que las diligencias se efectúan junto con el Ejército de Guatemala y el Ministerio Público (MP).

La PNC indicó que las investigaciones continuarán para identificar a las personas vinculadas con las estructuras criminales.

“Estamos trabajando en coordinación con el Ejército de Guatemala y el Ministerio Público para que los operativos se sigan dando y poder quitar ese control territorial que han tenido por la extorsión”, afirmó.

Durante el análisis se advirtió que la posible utilización de estos negocios podría ir más allá de obtener ingresos. Uno de los participantes señaló que el acceso a información proporcionada por los clientes al contratar internet o cable podría dejar datos sensibles en manos de estructuras criminales.

La PNC investiga en las zonas 18 y 12 de Villa Nueva amenazas contra propietarios de negocios de cable para que estructuras criminales se apropien de estas empresas. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

También sostuvo que estos negocios podrían servir para “lavar dinero”, “tener el control dentro del territorio” y mantener “controlada a la gente del territorio donde prestan el servicio”. Estas posibilidades forman parte del análisis expuesto durante el programa y no de conclusiones judiciales sobre las empresas intervenidas.

Cámaras y datos elevan preocupación por el control territorial

Los participantes también relacionaron la investigación con la instalación clandestina de cámaras de videovigilancia en sectores donde operan estructuras criminales. La PNC retiró el 6 de septiembre 21 cámaras en las colonias Las Ilusiones y Maya, zona 18, y en Canalitos, zona 24, que presuntamente eran utilizadas por pandillas para vigilar los movimientos de las autoridades y controlar determinados sectores.

Con esas acciones, la institución reportó 427 cámaras clandestinas retiradas en lo que va del 2026.

Empresas de cable e internet son investigadas ante indicios de que estructuras criminales podrían utilizarlas para lavar dinero y acceder a información sensible de los usuarios. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Uno de los participantes calificó como relevante el acceso que una empresa de telecomunicaciones puede tener a viviendas e información de sus clientes y señaló que el fenómeno criminal podría estar cambiando: “Está migrando el fenómeno del delito tradicional de dejarle el teléfono a la persona para extorsionarlo, [a] adquirir la empresa precisamente de telefonía y de internet”. Según su análisis, controlar estos servicios podría facilitar información sobre inmuebles y usuarios, además de ampliar el dominio territorial de las estructuras.

PNC busca quitar el control territorial de las pandillas

Otro de los planteamientos expuestos durante el programa fue que las estructuras podrían buscar acaparar el servicio de internet y cable en sectores donde otras compañías tienen dificultades para operar. Uno de los participantes lo describió como “un negocio redondo” porque, según su análisis, permitiría generar ingresos, lavar dinero y reforzar el control territorial. Las autoridades deberán establecer mediante las investigaciones cómo funcionaban las empresas intervenidas, quiénes estaban detrás de ellas y cuál era su eventual relación con estructuras criminales.

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