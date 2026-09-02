Pandillas buscan nuevos negocios: investigan empresa de internet y cable en zona 18 por posibles vínculos con el Barrio 18

Guatemala

Pandillas buscan nuevos negocios: investigan empresa de internet y cable en zona 18 por posibles vínculos con el Barrio 18

Una empresa de internet y cable de la zona 18 es investigada por posibles vínculos con el Barrio 18, mientras las autoridades buscan determinar quién la operaba, si funcionaba legalmente y si era utilizada para generar recursos para la estructura criminal.

| time-clock

La Policía Nacional Civil (PNC) investiga una empresa de internet y cable que operaba en la zona 18 de la capital, luego de localizar cámaras de vigilancia y cableado instalado en espacios públicos. Las diligencias buscan determinar cómo funcionaba la operación y si existía una relación comprobable entre el negocio y una estructura del Barrio 18.

Parte del equipo fue retirado y las autoridades gestionaron diligencias ante el Ministerio Público (MP). La investigación también deberá establecer quién estaba detrás de la empresa, si estaba debidamente registrada y si la actividad comercial era utilizada para generar recursos destinados a una estructura criminal.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, el caso fue analizado a partir de los posibles mecanismos utilizados por grupos criminales para ampliar sus actividades económicas y de las dificultades que enfrentan las instituciones para fiscalizar determinadas operaciones de telecomunicaciones. Uno de los planteamientos más contundentes fue que las pandillas “han encontrado nichos de oportunidad” en diferentes actividades comerciales.

LECTURAS RELACIONADAS

La PNC investiga posibles robos y extorsión detrás de los ataques armados contra supermercados y tiendas de conveniencia en Escuintla, mientras tres personas fueron capturadas por su presunta vinculación con los hechos.

“Habría que ver quiénes son los cabecillas”: ataques contra comercios en Escuintla abren dos líneas de investigación

chevron-right
La PNC encendió las alertas ante una nueva modalidad de extorsión que pone en riesgo a trabajadores que prestan servicios a domicilio y puede llevar a las víctimas a entregar dinero bajo amenazas.

PNC alerta por nueva modalidad de extorsión: simulan secuestros de trabajadores a domicilio para exigir dinero

chevron-right

PNC advierte sobre nuevas actividades económicas

David Boteo, director de la PNC, explicó, según la información presentada en el programa, que las pandillas buscan nuevas actividades económicas en los territorios donde mantienen presencia y que el caso investigado en la zona 18 podría no ser aislado. La Policía continuará las pesquisas para determinar la situación de la empresa y trasladará la información a las instituciones competentes.

David Boteo, director de la PNC, explica que las pandillas buscan nuevas actividades económicas en los sectores donde mantienen presencia. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

La información presentada también señala que la Superintendencia de Telecomunicaciones no tenía conocimiento de la empresa investigada y que mantiene un registro de aproximadamente 140 operadores de internet en el país.

Herbert Rubio, jefe de la Superintendencia de Telecomunicaciones, explicó durante su intervención las limitaciones existentes para supervisar este tipo de operaciones, mientras los panelistas cuestionaron si los controles actuales permiten detectar negocios que funcionen de manera irregular.

Cámaras y operaciones comerciales, otra línea de investigación

Durante el análisis se planteó que una empresa puede prestar un servicio a personas vinculadas con actividades criminales sin que ello signifique, por sí solo, que forme parte de la estructura. Uno de los participantes advirtió precisamente que “podría ser que la empresa únicamente le prestara el servicio, no necesariamente que formara parte de la estructura”, por lo que será la investigación la que deberá establecer el grado de responsabilidad de quienes administraban el negocio.

La investigación busca determinar quién operaba la empresa, si funcionaba conforme a la ley y qué uso tenía la infraestructura localizada en espacios públicos. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

Los panelistas también destacaron la instalación de cámaras en postes y otros espacios públicos como un elemento que debe investigarse. Uno de ellos señaló que estas estructuras necesitan vigilancia para proteger sus actividades y afirmó: “Ellos tienen que vigilar su negocio”.

EN ESTE MOMENTO

La PNC capturó en La Reformita, zona 12, a dos hombres señalados de asaltar a pasajeros de un bus urbano con una réplica de pistola. (Foto Prensa Libre: PNC)

Capturan en La Reformita a dos señalados de asaltar a pasajeros de un bus con una réplica de pistola

Right
Juan Carlos Monrroy Véliz, intendente de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), participa en una actividad oficial. (Foto Prensa Libre: SIB)

Renuncia intendente de la IVE previo a evaluación internacional sobre lavado de dinero

Right

Las autoridades deberán determinar ahora quién instaló los equipos encontrados, con qué autorización operaban y si eran utilizados para actividades relacionadas con la estructura investigada.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Erick Gutiérrez

ARCHIVADO EN:

Cámaras de vigilancia Extorsiones Impacto Directo Pandilleros Pandilleros Barrio 18 Sucesos Zona 18 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM