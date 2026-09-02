Pandillas buscan nuevos negocios: investigan empresa de internet y cable en zona 18 por posibles vínculos con el Barrio 18

La Policía Nacional Civil (PNC) investiga una empresa de internet y cable que operaba en la zona 18 de la capital, luego de localizar cámaras de vigilancia y cableado instalado en espacios públicos. Las diligencias buscan determinar cómo funcionaba la operación y si existía una relación comprobable entre el negocio y una estructura del Barrio 18.

Parte del equipo fue retirado y las autoridades gestionaron diligencias ante el Ministerio Público (MP). La investigación también deberá establecer quién estaba detrás de la empresa, si estaba debidamente registrada y si la actividad comercial era utilizada para generar recursos destinados a una estructura criminal.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, el caso fue analizado a partir de los posibles mecanismos utilizados por grupos criminales para ampliar sus actividades económicas y de las dificultades que enfrentan las instituciones para fiscalizar determinadas operaciones de telecomunicaciones. Uno de los planteamientos más contundentes fue que las pandillas “han encontrado nichos de oportunidad” en diferentes actividades comerciales.

PNC advierte sobre nuevas actividades económicas

David Boteo, director de la PNC, explicó, según la información presentada en el programa, que las pandillas buscan nuevas actividades económicas en los territorios donde mantienen presencia y que el caso investigado en la zona 18 podría no ser aislado. La Policía continuará las pesquisas para determinar la situación de la empresa y trasladará la información a las instituciones competentes.

David Boteo, director de la PNC, explica que las pandillas buscan nuevas actividades económicas en los sectores donde mantienen presencia. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

La información presentada también señala que la Superintendencia de Telecomunicaciones no tenía conocimiento de la empresa investigada y que mantiene un registro de aproximadamente 140 operadores de internet en el país.

Herbert Rubio, jefe de la Superintendencia de Telecomunicaciones, explicó durante su intervención las limitaciones existentes para supervisar este tipo de operaciones, mientras los panelistas cuestionaron si los controles actuales permiten detectar negocios que funcionen de manera irregular.

Cámaras y operaciones comerciales, otra línea de investigación

Durante el análisis se planteó que una empresa puede prestar un servicio a personas vinculadas con actividades criminales sin que ello signifique, por sí solo, que forme parte de la estructura. Uno de los participantes advirtió precisamente que “podría ser que la empresa únicamente le prestara el servicio, no necesariamente que formara parte de la estructura”, por lo que será la investigación la que deberá establecer el grado de responsabilidad de quienes administraban el negocio.

La investigación busca determinar quién operaba la empresa, si funcionaba conforme a la ley y qué uso tenía la infraestructura localizada en espacios públicos. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

Los panelistas también destacaron la instalación de cámaras en postes y otros espacios públicos como un elemento que debe investigarse. Uno de ellos señaló que estas estructuras necesitan vigilancia para proteger sus actividades y afirmó: “Ellos tienen que vigilar su negocio”.

Las autoridades deberán determinar ahora quién instaló los equipos encontrados, con qué autorización operaban y si eran utilizados para actividades relacionadas con la estructura investigada.

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