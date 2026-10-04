Secuencia sísmica en Casillas, Santa Rosa, suma 180 eventos en septiembre indica el Insivumeh

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reporta un total de 180 sismos que se han suscitado en Casillas, Santa Rosa.

El Insivumeh indica que la actividad sísmica registrada durante septiembre reporta dicha cantidad de sismos, de los cuales únicamente tres fueron percibidos por la población. El sismo de mayor magnitud, 4.1, ocurrió el 30 de septiembre y generó intensidades máximas de IV en la escala de Mercalli Modificada.

Según el documento, los epicentros de estos eventos se localizaron aproximadamente a 2 kilómetros al sur de la laguna de Ayarza, cerca del límite con Jutiapa.

La actividad, en general, según el Insivumeh, fue de bajas magnitudes. Sin embargo, a partir del 19 de septiembre se observó un incremento en la tasa de ocurrencia, posterior a un sismo de magnitud 3.4 que, hasta ese momento, era el mayor de la secuencia. Dicho evento fue reportado como sensible por la población a las 08.15 horas.

Posteriormente, en la mañana del 30 de septiembre, a las 08.24 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1, que hasta la fecha es el evento de mayor magnitud asociado a esta secuencia. El Insivumeh indica que durante los últimos días del mes también se observó cierto incremento en las magnitudes registradas.

Características de la secuencia

El informe destaca que la sismicidad ha sido de bajas profundidades y presenta mecanismos asociados a fallamientos (fracturas de la corteza de la tierra) con componentes normales. No obstante, el análisis de la fuente sísmica aún se encuentra en desarrollo.

"Las características de esta secuencia sísmica son consistentes con la sismicidad histórica del área, la cual generalmente ha sido asociada a fallas normales de bajas profundidades", indica el documento.

El ente científico también advierte que "no se descarta que otros sismos, además de los 3 reportados como sensibles, hayan podido ser percibidos por las poblaciones cercanas. Asimismo, no se descarta que la actividad sísmica continúe en la región epicentral". La actividad sísmica se concentró en el municipio de Casillas, Santa Rosa. El área de influencia abarcó los municipios de Casillas, Cuilapa, Nueva Santa Rosa y San Rafael Las Flores, además de la falla de Jalpatagua.

Intensidades

Respecto del sismo de magnitud 4.1 del 30 de septiembre, el informe indica que las mayores intensidades fueron de IV en la escala de Mercalli Modificada, lo cual representa un movimiento suave del suelo. No obstante, por su ubicación geográfica, las mayores intensidades se dieron cerca del límite entre los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa.

El mapa de intensidades, que fue elaborado a partir de los registros de aceleración de la Red Sismológica Nacional (RSN), mostró que el evento fue percibido como un movimiento suave en amplias zonas del altiplano central, incluida la ciudad de Guatemala, aunque con intensidades menores.

El cálculo de los mecanismos focales por parte del Insivumeh se realizó mediante la inversión de formas de onda con el software FMNEAR, que permitió estimar la magnitud de momento, el mecanismo de doble par y la distribución del momento sísmico a lo largo del rumbo.

Para los sismos reportados como sensibles, el informe indica que se obtuvieron soluciones de fallamientos con componentes normales o de extensión, típicos de la zona.

Conclusiones y recomendaciones

En su informe, el Insivumeh concluyó que esta secuencia “es típica” del comportamiento histórico de la sismicidad del departamento de Santa Rosa, "que se ha caracterizado por la generación de secuencias sísmicas tipo enjambre, con eventos sísmicos de poca profundidad, asociados a fallas con componentes normales".

Asimismo, reiteró que los eventos de mayor magnitud han generado intensidades máximas de IV en la escala de Mercalli Modificada, percibidas como movimientos suaves del suelo. Ante estos eventos, se recomienda a la población "mantener la calma y permanecer atenta a la información emitida por el Insivumeh y la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Se-Conred) por medio de sus canales oficiales”.

A la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED) se le solicitó "mantener la comunicación con el Insivumeh respecto a la evolución de la actividad sísmica en la región, y permanecer atenta a la emisión de boletines por sismos sensibles".

Finalmente, el Insivumeh aseguró que "esta secuencia sísmica se cataloga dentro de los parámetros normales de la sismicidad del área" y que continuará con la emisión de sinopsis y boletines especiales para informar acerca de su evolución, por lo que se mantiene el monitoreo permanente sobre las fuentes sísmicas del territorio nacional.