Temblores en Guatemala: el Insivumeh reporta dos sismos de magnitudes 4.2 y 3.4 en las últimas horas 

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Temblores en Guatemala: el Insivumeh reporta dos sismos de magnitudes 4.2 y 3.4 en las últimas horas 

Según el reporte del Insivumeh, dos temblores han sido sensibles en las últimas horas en Guatemala.

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TEMBLOR 2 DE OCTUBRE EN GUATEMALA

Imagen muestra ubicación del epicentro del temblor este 2 de octubre en Guatemala. (Foto Prensa Libre: imagen compartida por el Insivumeh)

El inicio de octubre del 2026 ha estado marcado por varios temblores de distintas magnitudes, con epicentros en algunos departamentos de Guatemala y en el océano Pacífico, según reportes del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El reporte del viernes 2 de octubre detalla que, en lo que va del 2026, se han registrado 6 mil 183 sismos, de los cuales 150 han sido sensibles.

De esa cifra, 45 movimientos telúricos ocurrieron en las últimas horas y dos fueron sensibles en el territorio nacional.

El último sismo fue detectado este 2 de octubre a las 5.35 horas, con una magnitud de 4.2 y epicentro en Escuintla. La profundidad fue de 86.63 kilómetros.

EN ESTE MOMENTO

Este 1 de octubre de 2026, el Renap inició la emisión del DPIME para menores de edad. Sin embargo, los adolescentes que tienen 17 años o están próximos a cumplirlos pueden solicitar anticipadamente su DPI de adulto y recibirlo al cumplir los 18 años. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

¿DPIME o DPI? Renap explica qué pueden tramitar los jóvenes que están por cumplir 17 años o ya los cumplieron

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Roberto Arzú participa de una actividad del partido Cabal en Santa Catarina Pinula, el pasado martes 29 de septiembre, un día antes de su separación del partido. (Foto Prensa Libre: Cabal)

Ruptura interna en Cabal obliga a buscar nuevos rostros

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A la 1.28 horas se registró otro temblor, esta vez de magnitud 3.4 y con epicentro frente a las costas del Pacífico de El Salvador.

Los cuerpos de socorro no reportan daños materiales ni personales a causa de los movimientos telúricos registrados en las últimas horas.

Para leer más: Temblor en Guatemala este 17 de julio: ¿Dónde estuvo el epicentro y cuál fue su magnitud?

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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