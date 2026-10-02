Temblores en Guatemala: el Insivumeh reporta dos sismos de magnitudes 4.2 y 3.4 en las últimas horas 

El inicio de octubre del 2026 ha estado marcado por varios temblores de distintas magnitudes, con epicentros en algunos departamentos de Guatemala y en el océano Pacífico, según reportes del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El reporte del viernes 2 de octubre detalla que, en lo que va del 2026, se han registrado 6 mil 183 sismos, de los cuales 150 han sido sensibles.

De esa cifra, 45 movimientos telúricos ocurrieron en las últimas horas y dos fueron sensibles en el territorio nacional.

El último sismo fue detectado este 2 de octubre a las 5.35 horas, con una magnitud de 4.2 y epicentro en Escuintla. La profundidad fue de 86.63 kilómetros.

A la 1.28 horas se registró otro temblor, esta vez de magnitud 3.4 y con epicentro frente a las costas del Pacífico de El Salvador.

Los cuerpos de socorro no reportan daños materiales ni personales a causa de los movimientos telúricos registrados en las últimas horas.

Para leer más: Temblor en Guatemala este 17 de julio: ¿Dónde estuvo el epicentro y cuál fue su magnitud?

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