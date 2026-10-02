¿DPIME o DPI? Renap explica qué pueden tramitar los jóvenes que están por cumplir 17 años o ya los cumplieron

El inicio de la emisión del Documento Personal de Identificación para Menores de Edad (DPIME) este 1 de octubre ha generado dudas entre los padres de adolescentes que están cerca de cumplir 17 años o, incluso, los 18 años.

Una de las principales dudas es si deben tramitar el DPIME los jóvenes que están próximos a cumplir 18 años, de acuerdo con información proporcionada por del Registro Nacional de las Personas (Renap) ante este escenario se puede iniciar el trámite anticipado de su DPI de adulto.

¿Qué pasa si el adolescente está por cumplir 17 años?

Si el adolescente todavía tiene 16 años y está próximo a cumplir los 17, los padres pueden esperar a que llegue esa fecha antes de realizar el trámite de su DPI anticipado.

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Según explicó personal del Renap, al cumplir 17 años y un día, el joven ya puede iniciar anticipadamente la gestión de su primer DPI de adulto.

Esto permite que la familia evite tramitar un DPIME cuando falta relativamente poco tiempo para que el adolescente pueda gestionar el documento que utilizará al alcanzar la mayoría de edad.

Por ejemplo, si un joven cumple 17 años el 10 de octubre, podrá iniciar el trámite del DPI de adulto a partir del 11 de octubre.

¿Cuándo entregan el DPI?

Un dato importante es que, aunque el trámite puede iniciarse antes, el DPI no se entrega de inmediato. El documento estará disponible para el adolescente después de que haya cumplido los 18 años.

Una vez que esté listo, el Renap enviará un mensaje de texto al número de teléfono registrado durante el trámite para informar que puede ser recogido.

De esta manera, el adolescente puede dejar iniciado el proceso durante el año previo a cumplir la mayoría de edad y recibir su documento cuando ya tenga 18 años.

¿Y si ya tiene 17 años y está próximo a cumplir 18?

El mismo procedimiento aplica para quienes ya tienen 17 años.

Si el adolescente está próximo a cumplir los 18 años, puede iniciar el trámite de su DPI de adulto a partir de los 17 años y un día, sin necesidad de gestionar primero el DPIME.

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El documento, al igual que en el caso anterior, será entregado cuando la persona ya haya cumplido los 18 años y el Renap lo tenga disponible.

Requisitos para tramitar el primer DPI

De acuerdo con información del personal del Renap, para realizar el trámite del primer DPI el interesado debe presentar lo siguiente:

Certificado de nacimiento reciente , con una antigüedad no mayor de seis meses, en original y copia. El costo es de Q15 .

, con una antigüedad no mayor de seis meses, en original y copia. El costo es de . Boleta de pago de Q100 por gastos administrativos, que puede cancelarse en Banrural, Bantrab o Banco Industrial.

Luego, puede acudir a realizar el trámite personalmente en cualquier oficina del Renap.

Resumiendo, las recomendaciones del Renap, si el adolescente todavía tiene 16 años, puede esperar a cumplir 17 años. A partir de los 17 años y un día, podrá iniciar el trámite anticipado de su DPI de adulto.

Por lo que, no es necesario esperar hasta cumplir 18 años para comenzar la gestión, aunque sí deberá esperar a alcanzar la mayoría de edad para recibir su primer DPI.