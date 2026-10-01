Insivumeh reporta cuatro temblores sensibles en las últimas horas en Guatemala

El reporte del Insivumeh da cuenta de que en las últimas 24 horas se han registrado 47 sismos, de los cuales cuatro han sido sensibles en el territorio nacional.

El último movimiento telúrico reportado ocurrió a las 2.14 horas de este jueves 1 de octubre. Tuvo una magnitud de 4.7, con epicentro en el océano Pacífico, frente a las costas de México, y una profundidad de 59 kilómetros.

Usuarios indicaron que el sismo fue sensible en sectores de San Marcos y Quetzaltenango.

A las 7.51 horas hubo otro temblor con epicentro en Sacatepéquez y de magnitud 2.5.

Los cuerpos de socorro no han reportado daños personales ni materiales a causa de los temblores recientes.

Otro de los movimientos telúricos registrados tuvo una magnitud de 2.3, con epicentro en el departamento de Sacatepéquez y una profundidad de 4 kilómetros.

Durante el 2026, el Insivumeh ha reportado 6 mil 146 sismos, de los cuales 149 han sido sensibles en el territorio nacional.

Para leer más: Cuánto duró el temblor de este 17 de julio: Servicio Sismológico de Guatemala lo explica

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