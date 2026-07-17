Cuánto duró el temblor de este 17 de julio: Servicio Sismológico de Guatemala lo explica

A las 8.48 horas de este viernes 17 de julio se registró un sismo de magnitud 7.4, con epicentro en el océano Pacífico y una profundidad de 10 kilómetros, según un reporte del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Debido a la poca profundidad, el movimiento fue sensible en varios departamentos del país, con mayor intensidad en Retalhuleu, San Marcos y Mazatenango, Suchitepéquez, debido a su cercanía con el punto de origen.

¿Cuánto tiempo duró el temblor? Helen Morán, geóloga del Servicio Sismológico de Guatemala de la Universidad Mariano Gálvez, señaló que no es posible asignar un único tiempo de duración al sismo, pues la ruptura en la falla que lo provocó ocurre en un intervalo relativamente corto, pero las ondas sísmicas continúan propagándose y pueden registrarse durante varios minutos en los sismógrafos.

Agregó que la duración del movimiento fuerte puede variar según la ubicación de cada persona con respecto al epicentro del temblor y las condiciones del terreno donde se encuentre.

Por ello, algunas personas pudieron percibir el sismo durante más tiempo que otras.

No fue el primero

El reporte del Insivumeh indica que, antes del temblor registrado a las 8.48 horas, ocurrió otro a las 7.20 horas en la misma zona del océano Pacífico, el cual fue considerado premonitorio, ya que minutos después ocurrió el de mayor magnitud.

La información preliminar del Insivumeh señaló que el segundo sismo tuvo una magnitud de 5.6 y ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros. Una actualización posterior indicó que alcanzó una magnitud de 7.4 y que también fue sensible en zonas de México, como Chiapas.

En conferencia de prensa, Edwin Rojas, director de la institución, descartó que se tratara de un enjambre sísmico. Explicó que ocurrió un sismo principal y varias réplicas que, hasta las 15 horas de este viernes 17 de julio, sumaban 42, con magnitudes entre 3.4 y 6.1, algunas sensibles en el sur del país.