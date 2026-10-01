Autoridades inspeccionan la Laguna de Ayarza tras videos de burbujeo y descartan que el agua esté hirviendo

Videos que circularon en redes sociales generaron preocupación entre vecinos de la Laguna de Ayarza, en Santa Rosa, por supuestos cambios en el agua, entre ellos burbujeo, vapor y hasta un posible aumento de temperatura.

Ante estos reportes, personal del Instituto Nacional de sismología, Vulcanología, Meteorología, e Hidrología (Insivumeh), la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) efectuó una evaluación de campo para verificar qué ocurre en este cuerpo de agua de origen volcánico.

Durante la inspección, las instituciones indicaron que no encontraron evidencia de que la laguna esté hirviendo ni de actividad extraordinaria relacionada con los sismos registrados recientemente en el sector.

Luis Alejandro Argueta Cermeño, coordinador del Insivumeh Sur Oriente, explicó que los vecinos y representantes del Cocode consultados durante la visita señalaron que el comportamiento observado corresponde a condiciones que ya han ocurrido.

El experto explicó que el movimiento provocado por los sismos puede generar burbujas en la superficie debido a la liberación de oxígeno y otros gases atrapados en los sedimentos del fondo de la laguna.

En las últimas 24 horas, el Insivumeh contabilizó 32 sismos en el área, dos de ellos sensibles para la población: uno de magnitud 4.1 y otro de magnitud 3.0. Ambos tuvieron epicentros superficiales.

El Ministerio de Ambiente tampoco detectó descargas de aguas residuales ni contaminación durante el recorrido por la laguna.

Elder Ariel Hernández, delegado del MARN en Santa Rosa, explicó que las entradas de agua que recibe la laguna son principalmente naturales y se producen durante la época lluviosa.

Élder Juárez, delegado de la Conred en Santa Rosa, indicó que algunos de los videos que circularon en redes sociales no corresponden a hechos recientes o fueron interpretados de manera distinta de lo observado en el lugar.

Aunque las instituciones descartaron durante esta inspección la ebullición del agua, los reportes de algunos vecinos mantienen la inquietud. Uno de ellos aseguró que ha observado cambios en el movimiento del agua y que, según habitantes que llevan años en el sector, también se habría percibido un aumento de temperatura.

El Insivumeh anunció que efectuará una nueva visita con especialistas, entre ellos geólogos y geofísicos, para documentar la actividad sísmica registrada durante las últimas semanas y determinar su origen.

Agregó que, según vecinos, el comportamiento de la laguna es normal, pero señaló que siguen a disposición de la población, principalmente en lo referente a los sismos registrados en el último mes.

Por ahora, las autoridades señalan que no existe evidencia que confirme que la Laguna de Ayarza esté hirviendo o que los cambios observados tengan un origen volcánico.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

