Temblores de magnitud 4.1 y 3.0 sorprenden a Guatemala este 30 de septiembre

A las 8.24 horas de este jueves 30 de septiembre se registró un temblor de magnitud 4.1, según el reporte del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

De acuerdo con la información oficial, el epicentro se localizó en el departamento de Santa Rosa, a una profundidad de 30 kilómetros.

El epicentro del movimiento telúrico ocurrió a 21 kilómetros de Jutiapa, 27 kilómetros de Cuilapa y 29 kilómetros de Jalapa.

Usuarios en redes sociales informaron que el temblor fue sensible en varios puntos del territorio nacional.

Insivumeh reporta otro temblor en Guatemala este 30 de septiembre

De acuerdo con el reporte del Insivumeh, a las 8.43 horas ocurrió otro sismo siempre con epicentro en Santa Rosa. La magnitud fue de 3.0 y con profundidad de 1.37 km.

Según el reporte más reciente del Insivumeh, hasta el 29 de septiembre se habían detectado en Guatemala 6 mil 107 sismos durante el 2026, de los cuales 145 fueron sensibles.

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