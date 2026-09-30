Temblores de magnitud 4.1 y 3.0 sorprenden a Guatemala este 30 de septiembre

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Temblores de magnitud 4.1 y 3.0 sorprenden a Guatemala este 30 de septiembre

Temblores de magnitud 4.1 y 3.0 en Guatemala tuvieron su epicentros en Santa Rosa, reporta el Insivumeh.

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temblor 30.9.2026

Mapa muestra epicentro del sismo este 30 de septiembre de 2026 en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Imagen Insivumeh)

A las 8.24 horas de este jueves 30 de septiembre se registró un temblor de magnitud 4.1, según el reporte del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

De acuerdo con la información oficial, el epicentro se localizó en el departamento de Santa Rosa, a una profundidad de 30 kilómetros.

El epicentro del movimiento telúrico ocurrió a 21 kilómetros de Jutiapa, 27 kilómetros de Cuilapa y 29 kilómetros de Jalapa.

Usuarios en redes sociales informaron que el temblor fue sensible en varios puntos del territorio nacional.

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Insivumeh reporta otro temblor en Guatemala este 30 de septiembre

De acuerdo con el reporte del Insivumeh, a las 8.43 horas ocurrió otro sismo siempre con epicentro en Santa Rosa. La magnitud fue de 3.0 y con profundidad de 1.37 km.

Según el reporte más reciente del Insivumeh, hasta el 29 de septiembre se habían detectado en Guatemala 6 mil 107 sismos durante el 2026, de los cuales 145 fueron sensibles.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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