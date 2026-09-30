Administración de Walter Mazariegos acude a la CC y alista acciones legales contra el Ministerio Público tras allanamiento en la Usac

Guatemala

Administración de Walter Mazariegos acude a la CC y alista acciones legales contra el Ministerio Público tras allanamiento en la Usac

La Dirección de Asuntos Jurídicos de la USAC informó al secretario general sobre un amparo que presentó ante la CC y que impulsará acciones legales contra el MP tras el allanamiento al campus.

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Personas observan y reaccionan en las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala durante las diligencias del Ministerio Público.

Allanamiento ejecutado por el MP en el campus de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) debido a denuncias sobre una supuesta alteración de registros académicos, el 18 de septiembre de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

La Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) remitió un informe oficial al Secretario General de la institución, abogado Luis Fernando Cordón Lucero, en el que detalla las medidas legales emprendidas contra el Ministerio Público (MP) tras el allanamiento ejecutado en el campus central los días 18 y 19 de septiembre de 2026.

El documento con referencia DAJ No. 1322-2026, que se prevé que podría ser conocido este miércoles 30 de septiembre en sesión por el Consejo Superior Universitario (CSU), confirma la interposición de una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), registrada bajo el expediente 8846-2026.

Asimismo, la dirección jurídica hizo constar que el CSU facultó expresamente a sus abogados para accionar penal y administrativamente contra los fiscales y fuerzas de seguridad por presunto abuso de autoridad y exceso de funciones.

En la misiva dirigida a Cordón Lucero, la universidad enfatizó que la institución ya había entregado voluntaria y oportunamente toda la información requerida por la Fiscalía contra la Corrupción, lo que vuelve injustificada la irrupción en el campus.

¿Qué acciones legales interpuso la USAC ante la CC y los juzgados?

Además del amparo ante la CC presentado el 22 de septiembre, la asesoría jurídica de la USAC promovió el 21 de septiembre un Incidente de Nulidad e Ineficacia del allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias para excluir todos sus efectos directos y derivados.

Ese mismo día se presentó un recurso por Actividad Procesal Defectuosa, debido a que los fiscales acudieron a un juzgado de diligencias urgentes en lugar de dirigirse al juez previamente asignado al expediente.

Previamente, durante la madrugada del 19 de septiembre, la universidad tramitó una Exhibición Personal en favor de nueve trabajadores que, según describe, permanecían retenidos en el campus, logrando la intervención de un juez de paz penal y peritos del INACIF para evaluar su estado de salud.

Por último, el CSU encomendó a la Dirección de Asuntos Jurídicos perseguir las responsabilidades legales de los funcionarios públicos que hayan incurrido en arbitrariedades, supeditando cualquier futura colaboración con el MP a que se respete el debido proceso y la legalidad.

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¿Qué computadoras y equipos confiscó el MP en la USAC?

Respecto a la evidencia física incautada, el informe dirigido al secretario general Luis Fernando Cordón Lucero confirma que los fiscales procedieron al secuestro de tres equipos de cómputo de oficina de dependencias universitarias.

Entre los bienes confiscados figura una computadora portátil asignada a un ingeniero.

Los agentes del MP también confiscaron un monitor junto a un CPU, además de una segunda computadora portátil marca, pertenecientes a personal que no se encontraba presente durante la diligencia.

La representación jurídica de la USAC enfatizó que se advirtió a los fiscales que dichos equipos de escritorio no constituían los servidores ni repositorios donde se almacena la información académica investigada.

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Qué se indica sobre el resguardo de la autonomía universitaria

El informe enviado al despacho de Cordón Lucero señala que la orden judicial exigía la inspección del recurso "portal.registro.usac.gt" una dirección web e inaccesible que al intentar ingresarse desplegaba un mensaje de error.

La fiscalía intentó enmendar el fallo acudiendo a medianoche ante un juez de turno para modificar la orden, pero la solicitud fue denegada por improcedente.

La universidad denunció que la irrupción con más de 300 agentes policiales armados afectó el funcionamiento del Jardín Infantil del campus y vulneró el derecho de antejuicio de un funcionario universitario retenido ilegalmente por más de 12 horas.

Finalmente, el Departamento de Registro y Estadística garantizó que los expedientes estudiantiles no han sido alterados ni eliminados y que la situación académica de los denunciantes se mantiene inalterada.

Usac sobre acciones tras allanamientosDownload

Lea también: Qué buscaba el MP en la Usac: denuncia pide establecer qué ocurrió con registros académicos de estudiantes

ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

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Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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