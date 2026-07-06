Walter Mazariegos advierte de sanciones contra quienes cuestionen su elección como rector de la Usac

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac fue convocado a una sesión el pasado 1 de julio, en la que se nombró a la cúpula de funcionarios que acompañará a Walter Mazariegos durante su segundo mandato. Como primer punto de la sesión, el equipo jurídico de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) expuso el argumento con el que se justifica a Mazariegos en el cargo aunque carece de finiquito.

Después de la presentación, a cargo de la directora jurídica, Astrid García, Walter Mazariegos pidió que se difundiera un mensaje en el que advirtió que se aplicarán los reglamentos contra quienes cuestionen su llegada a la rectoría.

“Ya se terminó la elección, la campaña. Quien siga molestando con el tema de ‘que la elección aquí y allá’, las normas, leyes y reglamentos se van a aplicar, lleven ese mensaje. Fanáticos, que vayan a ver el Mundial. Ya la elección de rector terminó, ya firmamos el acta de toma de posesión. Quien siga con esas sus locuras y fumadas, vamos a aplicar la normativa universitaria, y no es amenaza", advirtió durante la sesión virtual, de acuerdo con fuentes informadas que pidieron el resguardo de su identidad.

“Ya se terminó la elección, la campaña. Quien siga molestando con el tema de ‘que la elección aquí y allá’, las normas, leyes y reglamentos se van a aplicar". Walter Mazariegos, rector de la Usac

"‘Ay, es persecución’, dicen, y quemando y robándose la universidad con procesos penales, procesos legales, y todavía queriendo ir otra vez a la cárcel”, aseguró.

Al respecto, el abogado Edwin Orozco señaló que la actitud de Mazariegos es la de un dictador que busca retener el poder por la fuerza: “Ya nos dimos cuenta de que han criminalizado y expulsado de forma ridícula a estudiantes. No nos extrañaría que Mazariegos pretenda callar las voces de todos los opositores [...]. La información que tenemos es que van a iniciar procesos contra docentes y estudiantes”, dijo.

Mazariegos tomó posesión en medio de protestas de grupos que señalan ilegalidades en la elección y que aseguran que hay acciones judiciales pendientes de resolver que podrían reconducir el proceso.

El rector también señaló, aunque sin mencionar nombres, a los exrectores que lo interpelan por la situación de la Usac: “No vine a saquear la universidad como algunos personajes lo hicieron en ese despacho de rector. Hoy son millonarios y atacan la universidad; son finqueros y todavía atacan la universidad; tienen fincas, mansiones, torres de edificios, de todo tienen, pero un profesor no llega a eso, solo siendo profesor. Así es de que debieran quedarse ya jubilados, tranquilos y calladitos, y no estar atacando la universidad, porque le hacen un daño”.

Mazariegos se presentó como rector, el pasado 1 de julio, luego de un proceso que enfrentó cuestionamientos por la falta de renovación de los integrantes del CSU, la falta de acreditación de la totalidad de cuerpos electorales que ganaron un espacio para participar de la elección del rector.

El CSU opera como el gobierno de la Usac y adopta las decisiones más importantes de la universidad, pero carece de contrapesos. De acuerdo con la información interna y las actas del Consejo, solo seis de los 41 integrantes son opositores, quienes la mayoría de las veces se abstienen de votar. Sin embargo, 28 integrantes votan de forma consistente alineados con las solicitudes del rector. Cuatro consejeros mantienen posturas indefinidas y tres sillas permanecen vacantes.