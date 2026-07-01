Persiste la tensión en la Usac tras la toma de posesión de Walter Mazariegos como rector

La tensión continúa este miércoles 1 de julio en los ingresos al campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), en la zona 12, luego de que Walter Mazariegos asumiera un nuevo período como rector de la casa de estudios, en un proceso que continúa siendo rechazado por distintos sectores universitarios, los cuales señalan presuntas irregularidades en la elección.

Durante la tarde se registró un enfrentamiento entre grupos afines y opositores a Mazariegos en las afueras del campus.

Manifestantes que permanecían fuera de la universidad afirmaron que personas ubicadas dentro del campus estaban armadas y efectuaron varios disparos. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado esa versión.

En el lugar permanece un contingente de la Policía Nacional Civil (PNC). Un comisario indicó que los agentes fueron desplegados con fines preventivos para evitar incidentes.

Desde las primeras horas de la mañana, los accesos al campus permanecieron bajo resguardo y con presencia de manifestantes. Además, fueron colocadas láminas para impedir la visibilidad hacia la Plaza Central.

Algunos manifestantes señalaron que también fueron instaladas sirenas para impedir que se escucharan las consignas dirigidas contra Mazariegos.

El martes, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional a la Universidad de San Carlos y ordenó al Ministerio de Gobernación mantener las medidas de vigilancia y seguridad en el perímetro del campus central con motivo de la toma de posesión de Mazariegos.

La elección de Mazariegos permanece bajo cuestionamientos y ha sido objeto de diversas acciones legales promovidas por sectores universitarios que denuncian presuntas irregularidades durante el proceso electoral.

Además, el Consejo Superior Universitario convocó para este 1 de julio, a las 11 horas, una sesión virtual, la primera correspondiente al nuevo período de Mazariegos como rector.

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