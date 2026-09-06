PNC retira 21 cámaras en zonas 18 y 24 que pandillas usarían para vigilar a autoridades y controlar sectores; suman 427 este año

La Policía Nacional Civil (PNC) retiró este domingo 6 de septiembre 21 cámaras de videovigilancia instaladas clandestinamente en las colonias Las Ilusiones y Maya, zona 18, y en Canalitos, zona 24. Según las investigaciones, los dispositivos presuntamente eran utilizados por estructuras del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha para vigilar los movimientos de las autoridades y mantener el control sobre determinados sectores.

En el operativo participaron investigadores de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (Didae), en coordinación con otras unidades de la PNC y el Ejército de Guatemala. Con este nuevo retiro, las autoridades reportan 427 cámaras clandestinas desinstaladas en lo que va del año como parte de las acciones contra estructuras criminales.

en coordinación con personal de la #DEIC, #SGTIC, SGAL y el Ejército de Guatemala, realizaron un operativo que permitió la desinstalación y retiro de 21 cámaras de videovigilancia. pic.twitter.com/PiyQ54Fa2m — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 6, 2026

De acuerdo con las investigaciones, los dispositivos habrían sido colocados de forma clandestina por estructuras vinculadas con el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha. La PNC presume que eran utilizados para vigilar los movimientos de las fuerzas de seguridad y mantener control sobre determinados sectores.

Más de 50 cámaras retiradas en dos días

La intervención se suma al operativo efectuado el sábado 5 de septiembre en las colonias Justo Rufino Barrios, Vásquez y Loma Blanca, zona 21, donde las autoridades retiraron 32 cámaras instaladas irregularmente.

En ese caso, las investigaciones también apuntan a que grupos criminales utilizaban los dispositivos para vigilar los movimientos de las fuerzas de seguridad y de sus víctimas.

De acuerdo con las investigaciones, estos dispositivos eran utilizados de manera irregular por grupos criminales que operan en el sector para mantener vigilancia sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad así como de sus víctimas#EstamosCumpliendo#ProtegerYServir pic.twitter.com/Dt6UB4rY10 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 5, 2026

Entre ambas jornadas fueron retiradas 53 cámaras en diferentes sectores.

La PNC informó que, con las 21 desinstaladas este domingo, la cifra asciende a 427 cámaras clandestinas retiradas en lo que va del año como parte de las acciones contra estructuras criminales.

Los operativos se desarrollan en medio del despliegue de fuerzas de seguridad en distintos sectores del área metropolitana, donde la PNC y el Ejército mantienen acciones de prevención y control frente a hechos atribuidos a grupos delictivos.

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