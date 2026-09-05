PNC y Ejército efectúan operativos de seguridad en El Gallito, Ciudad Quetzal y Cenma

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de la Comisaría 11, en conjunto con integrantes de la División de Seguridad Turística (Disetur) y elementos del Ejército de Guatemala de la Brigada Militar Guardia de Honor, realizan este sábado 9 de septiembre un operativo en inmediaciones del barrio El Gallito, en la zona 3, Ciudad Quetzal y en el sector de la Central de Mayoreo (Cenma) zona 12 de Villa Nueva.

Según información proporcionada por la PNC, estas acciones forman parte del Plan Centinela Metropolitano encaminado a brindar seguridad a los guatemaltecos.

El operativo en la zona 3 se realiza específicamente en la Avenida El Cementerio y 14 calle, barrio El Gallito, en la citada zona. El objetivo es verificar los vehículos y motocicletas que transitan por el lugar para establecer que no porten o trasladen armas de fuego u otros ilícitos.

La información brindada también indica que el operativo se lleva a cabo para brindar seguridad a los vecinos y transeúntes, a consecuencia de varios hechos armados y delictivos que se suscitan en este punto de la capital.

Asimismo, se está verificando que las personas que se transportan tanto en automóviles como en motocicletas cuenten con la documentación pertinente de los vehículos y no tengan algún antecedente delictivo u orden de arresto.

Agentes de la PNC y elementos del Ejército están realizando la verificación e inspección de automóviles y motocicletas para evitar el traslado de armas e ilicitos en el sector. (Foto Prensa Libre: Cortesía PNC).

Además del operativo de verificación de personas y vehículos, los efectivos del Ejército también han reforzado los patrullajes para resguardar la seguridad de los habitantes del barrio El Gallito. Para el efecto, han sido desplegados vehículos blindados y pickups, como parte del apoyo que se brinda a la PNC durante los patrullajes combinados en esta zona, también se estarán realizando operativos para la desinstalación de cámaras de seguridad que no cuentan con autorización indicó el Ejército de Guatemala.

Operativos en Ciudad Quetzal y Cenma

Además del operativo que se realiza en el barrio El Gallito, en la zona 3, las fuerzas combinadas de seguridad también están llevando a cabo un operativo similar en el área de Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez.

En este punto, agentes de la Comisaría 16, en conjunto con unidades de las fuerzas especiales de la PNC y efectivos militares de la Segunda Brigada de Policía Militar, han instalado un puesto de registro en el referido sector. Así también, se realizan patrullajes a pie, en autopatrullas y en motocicletas para el resguardo de los habitantes de la localidad, esto como consecuencia de varios hechos delictivos atribuidos a las pandillas que operan en el sector, según se indicó.

También se hacen revisiones de vehículos particulares y motocicletas, y se solicita a los conductores la documentación y las solvencias correspondientes para evitar el traslado de ilícitos, así como para constatar que los vehículos no tengan algún reporte de robo, informó la Policía Nacional Civil.



Los operativos de las fuerzas combinadas de seguridad también se realizan en la zona 12 de Villa Nueva, en inmediaciones de la Central de Mayoreo (Cenma) y colonias aledañas.

En este punto, el Ejército de Guatemala informó que elementos de la Brigada Militar Mariscal Zavala apoyan a la PNC en las labores de seguridad para la inspección y verificación de vehículos y motocicletas.

Al igual que en los otros sectores, también se realizan patrullajes combinados a pie y en vehículos para resguardar a los vecinos. Además, se solicita la documentación de motocicletas y automóviles, y se verifica a personas que puedan parecer sospechosas y que se movilizan tanto en vehículos como a pie, informó la PNC.

En Ciudad Quetzal elementos de la PNC y del Ejército de Guatemala realizan patrullajes a pie y en vehículos para resguardar a los vecinos como parte del Plan Centinela Metropolitano para prevenir hechos delictivos. (Foto Prensa Libre: Cortesía PNC).