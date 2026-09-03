Asaltos en el tráfico: fallas de inteligencia e impunidad frenan la respuesta preventiva de la PNC, según analistas

El tráfico de la Ciudad de Guatemala continúa siendo la principal oportunidad para los asaltantes en motocicleta. Un padre y su hijo, asaltados este jueves en la zona 1 de la capital, se suman a los hechos más recientes.

En vías como las calzadas Roosevelt y San Juan, el bulevar Liberación y la avenida La Reforma, la poca movilidad facilitaba los asaltos a mano armada, confirmaron las autoridades.

La Policía Nacional Civil (PNC) sostiene que la intensificación de los patrullajes en estos puntos ha provocado el desplazamiento del delito hacia otras arterias, como el Anillo Periférico. Esto implica que ahora enfrenta el reto de combatirlo en otras áreas.

Mientras especialistas señalan que la falta de análisis de inteligencia sobre los hechos que ocurren a diario limita la prevención, la institución argumenta que hay rezagos logísticos y que persiste la impunidad judicial.

Jorge Aguilar Chinchilla, portavoz de la PNC, detalló que bajo el plan "Semáforo Seguro" se ha aprehendido a más de 30 personas vinculadas a robos en motocicleta en horarios de alta congestión. "Anteriormente no teníamos una denuncia directa sobre asaltos en el Periférico, ahora se ve este tipo de situaciones seguramente por la constante operatividad en los lugares que abordamos inicialmente", explicó.

La respuesta de las fuerzas de seguridad seguiría siendo en parte reactiva, según expertos consultados. Julio Camo, analista en criminología, explica que la PNC necesita priorizar la evaluación diaria de la incidencia criminal para reasignar agentes de inmediato a las zonas donde se registran picos de asaltos.

Además, enfatizó que la falta de cruce de datos en tiempo real y la posible desestimación de denuncias por robo en el Ministerio Público (MP), de la que ha tenido conocimiento, impiden mapear los patrones de los llamados "motoladrones".

Stu Velasco, exsubdirector general de Investigación Criminal de la PNC, señala que el problema responde a una espiral de violencia vinculada al narcomenudeo y a la impunidad en los tribunales.

"Hay que hacer un llamado de atención... Hay que cumplir con su trabajo en muchos tribunales de justicia, que cuando los motociclistas conocidos son detenidos hasta con tráfico de armas de fuego, son dejados en libertad en menos de 24 horas", dijo en relación con las decisiones del poder judicial.

"Creo que eso, aparte de la operatividad, ha influido mucho a que haya un mensaje de que hay impunidad total en el sistema de justicia y que eso haya proliferado a estos asaltantes y sicarios que de una vez están disparando contra el ciudadano", agregó.

La institución coincide. La Policía señala que el esfuerzo en las calles se diluye en los tribunales. "Hay personas que han sido puestas a disposición 7, 8, 10 y hasta 15 veces por la policía. Nosotros resolvemos deteniendo al criminal; si el juzgado lo deja en libertad, es una situación que corresponde al Organismo Judicial", aseveró el portavoz.

Para Velasco, frenar el fenómeno requiere la creación formal de fuerzas de tarea interinstitucionales —PNC, MP y Organismo Judicial— y dotar a la Policía de vehículos adaptados al tráfico, además de combatir el mercado de consumo de drogas que financia a estas bandas.

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Operativos, tecnología y el cuello de botella judicial

Frente a estas observaciones, Aguilar Chinchilla destacó que para contrarrestar este desplazamiento se utiliza tecnología en conjunto con las municipalidades, como cámaras de vigilancia y drones, además de patrullajes combinados con el Ejército.

Asimismo, el portavoz remarcó los factores externos que limitan el impacto policial. El parque de autopatrullas de la PNC no se renovaba desde el 2017.

Indicó que ya está en marcha la adquisición urgente de nuevas autopatrullas y motocicletas, además de la entrega reciente de nuevos radiocomunicadores y la pronta graduación de tres mil 500 agentes.

La PNC adjudicó en junio de este año un primer lote de 540 vehículos, en su mayoría patrullas —400—, con una inversión de más de Q209 millones. Además, entre septiembre y octubre, la cartera licitará otras mil unidades móviles, luego de anularse un contrato por "vicios de forma" para la compra de mil motocicletas.

Según Camo, se requiere mucha más inversión y seguimiento a lo que adquiere la institución. "Deben existir partidas específicas y auditadas dedicadas exclusivamente al fortalecimiento tecnológico", aseguró.

"Las cámaras convencionales de la ciudad solo sirven para ver el delito cuando ya ocurrió, pero no para prevenirlo ni para identificar al delincuente en tiempo real. Lo que la policía necesita urgentemente es apostarle a sistemas con algoritmos de reconocimiento facial y lectura automática de placas LPR conectadas a la base de datos de órdenes de captura y de motocicletas robadas", explicó.

"Si un asaltante comete un hecho en la Roosevelt y huye hacia el Periférico, un sistema de cámaras inteligente con reconocimiento facial lo identifica aunque lleve casco entreabierto o intente ocultarse, alertando de inmediato a las patrullas del sector para interceptarlo antes de que desaparezca en el tráfico", citó como ejemplo.

Falta de denuncias

Tanto los analistas como las autoridades coinciden en que la denuncia ciudadana —incluso anónima a las líneas 1561, de Crime Stoppers, y 3764 1561— es indispensable para ubicar los nuevos puntos de atracos en la capital.

El escepticismo para denunciar por falta de investigación, según Camo, impacta de forma directa en el fenómeno, debido a que el sistema de la PNC no registra el atraco. Al no existir el dato, la zona aparece como un punto sin incidencia delictiva. "Esto dificulta mapear patrones o anticipar los horarios de los motoladrones", puntualizó.

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