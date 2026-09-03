Padre e hijo resultan heridos en ataque armado en la zona 1 y cierres viales complican el tránsito

Un ataque armado contra un padre y su hijo, quienes viajaban en un automóvil automóvil, complicó el tránsito este jueves 3 de septiembre en la 5.ª avenida y 9.ª calle, zona 1 de la capital, donde las autoridades efectuaron cierres mientras se coordinaba la presencia del Ministerio Público (MP).

Información preliminar de los Bomberos Municipales señala que técnicos en urgencias médicas acudieron al lugar después de recibir la alerta sobre un incidente con arma de fuego.

Los socorristas localizaron a dos hombres heridos, padre e hijo. Uno de ellos, un adulto mayor, presentaba una lesión en la pierna izquierda, mientras que José Julián Aguilar Carrera, de 53 años, tenía una herida en la mano izquierda, según el reporte de los bomberos.

Los técnicos en urgencias médicas brindaron atención prehospitalaria a las víctimas. El adulto mayor fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios y Aguilar Carrera, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Ambos quedaron bajo atención del personal médico.

Posible intento de asalto

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que, de acuerdo con datos preliminares, el ataque habría ocurrido durante un intento de asalto.

Según la información divulgada por Montejo, uno de los hombres resultó herido por esquirlas de vidrio al oponerse al asalto y fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios.

Sin embargo, los Bomberos Municipales indicaron que todavía se desconocen las circunstancias en las que se originó el incidente. Por ello, las autoridades deberán establecer qué ocurrió y determinar el motivo del ataque.

La Policía Nacional Civil (PNC) acudió al sector y quedó a cargo del resguardo del automóvil particular en el que viajaban las víctimas, así como de un arma de fuego localizada en el lugar.

Cierre afecta el tránsito

El incidente también repercutió en la circulación vehicular del centro de la capital, debido a las diligencias y al cierre temporal dispuesto después de los disparos.

Montejo informó que la Policía Municipal de Tránsito (PMT) efectuaría un cierre temporal en la 5.ª avenida y 10.ª calle, zona 1, mientras se esperaba la llegada del Ministerio Público.

La PMT de Guatemala también advirtió en sus redes sociales sobre complicaciones en el tránsito debido al ataque ocurrido en la 5.ª avenida y 9.ª calle.

“TRÁFICO COMPLICADO: HECHO ARMADO EN ZONA 1”, publicó la institución, que informó sobre la presencia de agentes en el sector para regular la movilidad.

La PMT recomendó a los automovilistas circular con precaución y atender las indicaciones de los agentes mientras continuaban las acciones relacionadas con el incidente armado.