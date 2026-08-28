“El ciudadano es el temeroso y no el delincuente”: video de asalto en el Anillo Periférico expone riesgos para conductores

Un video difundido en redes sociales muestra un asalto a mano armada contra un automovilista, ocurrido este viernes 28 de agosto en el Anillo Periférico, zona 7 de la capital, frente a la colonia Madre Dormida. Las imágenes muestran a hombres que se movilizan en motocicleta y se aproximan al vehículo en medio del tránsito. Uno de ellos se acerca a la ventanilla y despoja de sus pertenencias al conductor.

Después del asalto, los hombres huyen del lugar. En las imágenes también se observa que uno de ellos lleva un arma de fuego y posteriormente dispara al aire. La Policía Nacional Civil (PNC) informó que tiene datos de que los responsables salieron del sector de La Bethania, zona 7, y regresaron después de cometer el hecho.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se analizó el riesgo que enfrentan los automovilistas ante asaltos cometidos en medio del tránsito y se cuestionó la capacidad de las estrategias de seguridad para anticiparse al desplazamiento de los asaltantes hacia otros sectores de la capital.

“El ciudadano es el temeroso y no el delincuente”

Uno de los señalamientos más contundentes durante el programa se centró en la sensación de vulnerabilidad de quienes se movilizan diariamente por la capital.

“El ciudadano es el que vive escondido, el ciudadano es el temeroso y no el delincuente”, se afirmó durante el análisis, al cuestionar que los asaltos continúen pese a los planes implementados por las autoridades.

Los comentarios también pusieron énfasis en que los operativos focalizados pueden provocar que quienes cometen delitos busquen otros puntos para actuar, por lo que se planteó la necesidad de que las autoridades desarrollen mecanismos de inteligencia, prevención y anticipación.

La seguridad de los conductores, el desplazamiento de grupos que cometen asaltos y la necesidad de fortalecer las estrategias policiales fueron algunos de los puntos analizados tras conocerse el video del asalto. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión)

“Los delincuentes juegan al gato y al ratón”, se señaló durante el programa al referirse al desplazamiento de los asaltantes cuando existe presencia policial en determinados sectores.

También se cuestionó que la responsabilidad de reducir el riesgo termine recayendo sobre los propios automovilistas. “El ciudadano es el que tiene que ver cómo se defiende”, se expresó al mencionar recomendaciones habituales como mantener los vidrios cerrados, permanecer atento al entorno y evitar objetos de valor a la vista.

PNC despliega operativos en el Anillo Periférico

La PNC informó que, después de conocerse casos de asaltos y robos a mano armada en el tránsito del Anillo Periférico, fueron desplegados operativos de seguridad en el sector, incluidos los ingresos y egresos de La Betania.

Jorge Aguilar Chinchilla, portavoz de la PNC, explicó que los controles incluyen la identificación de personas y la inspección de vehículos y motocicletas.

“Se han logrado detectar personas que están utilizando este vehículo (motocicleta) para cometer acciones ilegales en los momentos de mayor tránsito vehicular en los sectores del Periférico”, señaló Aguilar Chinchilla.

Según el portavoz, los operativos buscan localizar a personas con órdenes de aprehensión y verificar que las motocicletas no tengan reporte de robo. Los agentes también revisan que las personas inspeccionadas no transporten drogas o armas de fuego.

La PNC reforzó los operativos en el Anillo Periférico para identificar a personas con órdenes de aprehensión y detectar motocicletas robadas, drogas o armas de fuego, informó su vocero. (Foto: PNC)

La institución sostiene que estos controles se suman al Plan Semáforo Seguro, aplicado en sectores como las calzadas Roosevelt, San Juan y Mateo Flores, así como en áreas cercanas al Obelisco y otros puntos donde se habían reportado hechos delictivos.

Aguilar Chinchilla indicó que los videos difundidos en redes sociales también permiten a la Policía identificar los sectores hacia los cuales se desplazan quienes cometen estos hechos.

Video muestra asalto en medio del tránsito

El hecho que originó el nuevo despliegue policial ocurrió frente a la colonia Madre Dormida, zona 7, cuando el tránsito permitió que los ocupantes de una motocicleta se aproximaran a un vehículo.

Las imágenes muestran a uno de los hombres junto a la ventanilla del automotor mientras lleva un arma. Después de obtener las pertenencias del conductor, vuelve hacia la motocicleta y huye.

El momento en que uno de los hombres aparentemente dispara al aire durante la huida también generó preocupación durante el análisis por el peligro que supone para las personas que circulan por el sector.

“Es una anarquía total sin saber qué vas a poder tú hacer en la calle”, se afirmó durante el programa al analizar las escenas.

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