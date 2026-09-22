“En 24 horas y a pie es absurdo”: los relatos de migrantes hondureños que cruzan Guatemala con un plazo que critican

A pie y con pocas pertenencias, migrantes hondureños avanzan por Guatemala en su ruta hacia México y Estados Unidos, mientras cuestionan el plazo de 24 horas que, según aseguran, les fue otorgado para atravesar el país.

El primer grupo, de unos 20 migrantes, avanzó 184 kilómetros desde San Pedro Sula, Honduras, hasta el kilómetro 235, en Morales, Izabal. La mayoría lleva una bolsa con algo de ropa, comida o un bote de agua, además de una mochila en la espalda y otro par de zapatos. Una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) los sigue de cerca.

Los migrantes aseguran que salieron de Honduras por la falta de oportunidades y de trabajo. Ahora intentan llegar a México para regularizar su situación migratoria y, posteriormente, buscar ingresar de manera ilegal a Estados Unidos.

“Es frustrante porque las autoridades no nos dan el permiso adecuado para poder transitar a pie. Nosotros queríamos que no extendieran el permiso, pero solo lo dieron para 24 horas, y es absurdo que nosotros a pie crucemos toda Guatemala, lo único que queremos es el tránsito”, dijo Elvin Marique López Amaya, quien salió de San Pedro Sula, Honduras, huyendo de la pobreza.

Cuenta que trabajaba como albañil en Honduras, pero que la falta de empleo y los bajos ingresos hicieron cada vez más difícil sostenerse. Por eso decidió salir del país junto con otras personas.

“Yo soy albañil y realmente ya está crítica la situación de salarios y toda esa situación porque la gente no construye igual, porque es pobreza”, explicó.

Uno de los principales reclamos de los migrantes es el tiempo que tienen para continuar su recorrido. Algunos aseguran que recibieron un documento que les da un plazo de 24 horas para salir de Guatemala.

La sanción de abandono se aplica a quienes ingresaron de manera irregular al país y establece un plazo para que salgan del territorio nacional.

Para quienes hacen el recorrido a pie, 24 horas resultan insuficientes para atravesar Guatemala.

Otro hondureño que camina en dirección a México señaló que hasta el momento el recorrido ha transcurrido con normalidad, pero aseguró que durante el trayecto la Policía les exige un permiso para transitar, extendido por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

Por su parte, el IGM señaló que, por segundo día consecutivo, un equipo multidisciplinario de la institución permanece en la frontera de Corinto, Izabal, para registrar a las personas que ingresan al país, verificar su documentación y determinar el cumplimiento de los requisitos migratorios.

Hasta las 13 horas de este martes 22 de septiembre, un grupo proveniente de Honduras se encontraba en el kilómetro 234 y continuaba su desplazamiento, según el IGM.

“Las personas adultas son sometidas a los protocolos de control y verificación de sus documentos de identidad y son atendidos de acuerdo con las disposiciones de libre movilidad entre ciudadanos de los países que integran el CA-4. Quienes no cumplan con las condiciones de ingreso o permanencia quedan sujetos a los procedimientos establecidos por la autoridad migratoria, con respeto a sus derechos humanos”, detalló el IGM.

El instituto añadió que, en el caso de niñas, niños y adolescentes, se activan los protocolos correspondientes en coordinación con la Procuraduría General de la Nación (PGN). Los ocho adolescentes no acompañados identificados el 21 de septiembre se encuentran bajo la protección de la PGN y la Secretaría de Bienestar Social (SBS).

“Se identificó a aproximadamente 400 personas, de las cuales más de 250 ingresaron al país de forma regular y 106 recibieron la sanción de abandono del país por haber ingresado de forma irregular, conforme a la normativa migratoria vigente”, señala el último reporte del IGM.

El personal del IGM también brinda orientación sobre protección internacional y primeros auxilios psicológicos, y hace las derivaciones necesarias cuando identifica alguna situación que requiere atención especializada.

El seguimiento se desarrolla en coordinación con la PNC, la PGN y otras instituciones. Además, el IGM coordinó con el Centro de Salud de Morales la prestación de asistencia médica y con las municipalidades de Morales y Los Amates el apoyo relacionado con alimentación.

El IGM reiteró que "las personas de nacionalidad hondureña pueden ingresar a Guatemala presentando su Documento Nacional de Identificación (DNI) o pasaporte vigente, de conformidad con los acuerdos de libre movilidad del CA-4.

Coordinación con la Interpol

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que los migrantes han buscado distintas formas de continuar el viaje. El jefe de la Comisaría 61 de Izabal, Milgen Ramos, explicó que, después de permanecer en un estacionamiento de buses en Izabal, muchos abordaron vehículos y dejaron de avanzar como grupo.

Este martes, un grupo de unas 15 personas fue localizado nuevamente en Morales, Izabal. La PNC indicó que eran parte de quienes habían ingresado el día anterior y que contaban con sus documentos sellados.

Algunos continúan su recorrido y otros han optado por regresar. Los migrantes aseguran que salieron de Honduras en busca de trabajo y oportunidades, debido a la violencia y las dificultades económicas que afectan a sus familias.

La PNC también informó que hizo consultas a través de Interpol para verificar que los integrantes de la caravana no tuvieran antecedentes o requerimientos internacionales por delitos. Según la institución, las verificaciones forman parte de los controles efectuados durante el ingreso y recorrido de los migrantes por territorio guatemalteco.

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