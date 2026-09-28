Huité: el bastión histórico de los Lorenzana y su presencia en Zacapa y oriente de Guatemala

El municipio de Huité tiene un antecedente histórico como uno de los principales territorios de operación de los Lorenzana, un clan dedicado al tráfico de drogas que durante décadas tuvo presencia en Zacapa.

La familia estableció en esa zona propiedades, redes y relaciones que le permitieron desarrollar actividades vinculadas al principio con el contrabando y luego con el narcotráfico.

La estructura fue golpeada por las capturas y extradiciones de varios de sus principales integrantes, entre ellos miembros de la familia que durante años estuvieron al frente de la organización.

Pese a esos golpes, distintos reportes de inteligencia guatemalteca han señalado la permanencia de integrantes y redes vinculadas con los Lorenzana en el oriente del país, particularmente en Zacapa.

Haroldito y la nueva generación

La estructura habría continuado bajo una nueva generación de integrantes de la familia, según las autoridades estadounidenses. Entre ellos figura Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, conocido como “Haroldito”.

Las agencias antinarcóticas estadounidenses lo identifican como integrante de la organización Lorenzana y lo señalan por su participación en actividades de narcotráfico. Actualmente sigue prófugo de la justicia.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta US$5 millones por información que permita su captura.

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Su señalamiento muestra la continuidad de la familia dentro de las estructuras de narcotráfico que han tenido presencia histórica en el oriente de Guatemala.

Durante años, la organización fue dirigida por Waldemar Lorenzana Lima y sus hijos, quienes consolidaron una red de narcotráfico y conexiones internacionales.

“Haroldito asumió el control de la organización criminal tras la captura de su padre Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón, sus tíos Eliu y Waldemar Lorenzana Cordón, su tía Marta Julia Lorenzana Cordón, y su abuelo Waldemar Lorenzana Lima”, describe la acusación de EE. UU. en su contra, presentada ante la Corte de Distrito de Columbia y que llevó a emitir la alerta para su búsqueda.

Investigaciones recientes y presencia regional

En Huité, las autoridades guatemaltecas han investigado recientemente a personas vinculadas con la estructura de Haroldito Lorenzana.

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil indagaron esa posible relación en el caso de Claudia Pamela Rivas, desaparecida en noviembre del 2025 en ese municipio.

Las pesquisas incluyeron diligencias en inmuebles relacionados con personas cercanas a ese grupo.

La actividad atribuida a Los Lorenzana tampoco se limita a Huité. Reportes especializados los ubican entre las estructuras con capacidad de operación en el oriente del país.

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil durante los más de 30 allanamientos que se desarrollaron en Zacapa en seguimiento a la desaparición de Claudia Pamela Rivas, empleada municipal en Huité, desaparecida en noviembre del 2025. (Foto Prensa Libre: PNC).

En el 2026, el clan fue vinculado por autoridades guatemaltecas con un ataque armado en San José Las Lágrimas, Chiquimula, cerca de la frontera con Honduras, otro punto estratégico del oriente del país.

Según esa versión, un convoy de unos 20 vehículos ingresó a la comunidad y hombres armados atacaron a los pobladores, incendiaron viviendas y se enfrentaron con militares que acudieron al lugar.

El Ejército reportó el decomiso posterior de armas y vehículos con características similares a los utilizados durante el ataque.

La inteligencia militar planteó que el objetivo podría haber sido desplazar a la comunidad para tomar el control del territorio y utilizarlo para el trasiego de drogas y ganado.

La misma información señala que los Lorenzana mantienen operaciones en Zacapa y alianzas con estructuras del narcotráfico en Honduras, mientras investigaciones antidrogas de Estados Unidos han documentado la expansión de la organización hacia otros departamentos del país.

La vivienda de una de las familias afectadas quedó reducida a cenizas tras el ataque armado ocurrido en San José Las Lágrimas, Esquipulas, Chiquimula.

En junio del 2025, los guatemaltecos Steven Ovaldino Lorenzana Alvarenga y Allan Mendoza fueron extraditados y comparecieron ante un tribunal federal de los Estados Unidos acusados de integrar el clan de los "Lorenzana".

De acuerdo con la acusación, ambos fueron integrantes clave de ese grupo que transportó toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos en nombre de diversos cárteles mexicanos, hondureños y venezolanos.

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