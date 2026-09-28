Lluvias dejan 18 muertos en Guatemala mientras Conred registra más de mil 700 emergencias

La temporada lluviosa del 2026 ha dejado 18 personas fallecidas en distintos puntos de Guatemala, según el consolidado de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). De las víctimas, 16 son hombres y dos son mujeres.

Los incidentes relacionados con ríos representan la principal causa de las muertes registradas durante la temporada: ocho personas perdieron la vida después de ser arrastradas por corrientes de agua.

Los demás fallecimientos están relacionados con tormentas eléctricas, caída de árboles, deslizamientos, caída de rocas y derrumbes, de acuerdo con la información recopilada por la Conred.

A las pérdidas humanas se suma el impacto de las lluvias en distintos puntos del territorio nacional. Valeria Urizar, vocera de la Conred, informó que se contabilizan 1 mil 774 emergencias y que Alta Verapaz es el departamento con más incidentes, con 509.

Las primeras víctimas

Las primeras tres muertes reportadas ocurrieron el 2 de junio. Dos albañiles fallecieron después de ser alcanzados por un rayo en Momostenango, Totonicapán.

Ese mismo día, un niño de dos años murió después de ser arrastrado por un río en Senahú, Alta Verapaz.

Cuatro días después, el 6 de junio, dos hombres murieron tras ser arrastrados por un río en Casillas, Santa Rosa.

La cifra aumentó el 10 de junio, cuando un niño de 12 años murió a causa de un deslizamiento en Nahualá, Sololá.

Dos días después, el 12 de junio, una mujer que viajaba en motocicleta murió tras la caída de un árbol en Morales, Izabal.

El 22 de junio se registraron otras dos muertes relacionadas con corrientes de agua.

Un adolescente de 14 años murió después de ser arrastrado por el agua acumulada en una cuneta en la zona 18. Ese mismo día, un hombre de 91 años murió tras ser arrastrado por un río en Santa Lucía Utatlán, Sololá.

Durante julio, tres hombres murieron después de ser arrastrados por un río en Santa María Cahabón, Alta Verapaz.

En ese mes también se reportaron fallecimientos por la caída de un árbol en Masagua, Escuintla, y por la caída de una roca en San Agustín Lanquín, Alta Verapaz.

Los casos reflejan que las emergencias asociadas con las lluvias no se concentran en una sola clase de incidente, sino que comprenden crecidas de ríos, deslizamientos, caída de árboles y rocas, derrumbes y tormentas eléctricas.

Muertes continuaron en agosto y septiembre

El 10 de agosto, un hombre murió a consecuencia de un derrumbe en el kilómetro 41 de la RN-10, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Las tormentas eléctricas volvieron a dejar víctimas en septiembre.

El 2 de septiembre, una mujer murió después de ser alcanzada por un rayo mientras viajaba en motocicleta en Santo Domingo Suchitepéquez.

El 25 de septiembre, dos hombres murieron durante una tormenta eléctrica en Santa María de Jesús, Sacatepéquez.

Según el consolidado de la Conred, Alta Verapaz concentra cinco de los 18 fallecimientos y Sacatepéquez registra tres. Totonicapán y Santa Rosa suman dos cada uno.

También se reportan víctimas en Izabal, Guatemala, Escuintla, Sololá y Suchitepéquez.

Más de 1 mil 700 emergencias

Además del saldo de personas fallecidas, las lluvias han ocasionado emergencias de distinta naturaleza en el territorio nacional.

Urizar informó que la Conred contabiliza 1 mil 774 emergencias durante la temporada lluviosa. Alta Verapaz continúa como el departamento con más incidentes, con 509.

En las últimas 24 horas, la institución atendió ocho emergencias: tres inundaciones, dos caídas de árboles, un flujo de lodo, una caída de rocas y un deslizamiento.

Ante la continuidad de las lluvias, la Secretaría Ejecutiva de la Conred recomienda a la población mantenerse informada por medios oficiales, identificar puntos seguros y rutas de evacuación, atender las indicaciones de las autoridades locales y mantener preparada la mochila de las 72 horas.

La institución también recomienda activar el plan familiar de respuesta y utilizar el número 119 para reportar situaciones de emergencia o desastre.

La temporada lluviosa continúa activa y mantiene los riesgos asociados con crecidas de ríos, tormentas eléctricas, inundaciones, deslizamientos, derrumbes y caída de árboles o rocas.

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