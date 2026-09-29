Municipalidad de Huité lamenta muerte de pobladores durante ataque armado

La Municipalidad de Huité, Zacapa, lamentó la muerte de los pobladores durante los ataques armados ocurridos el domingo 27 de septiembre y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

Por medio de sus redes sociales, la comuna publicó esquelas en memoria de siete de las ocho personas fallecidas: Juan Carlos Pedroza Agustín, Cintia Gabriela Paz Paiz, Vilma Elizabeth Paz Paiz, Mario René Romero Díaz, Carlos Donato Paiz Mateo, Uve Lisbeth Paz Paiz y Denis Alonzo Herrera Gonzales.

“La Municipalidad de Huité expresa sus más sinceras condolencias a las familias que atraviesan momentos de profundo dolor por la pérdida de sus seres queridos”, publicó la comuna en sus redes sociales.

Concejal afirma que no hubo enfrentamiento

Carlos Alejandro López, concejal cuarto de la Municipalidad de Huité, dio declaraciones a medios locales sobre lo ocurrido y aseguró que los ataques se registraron mientras vecinos participaban en una actividad deportiva.

“Nosotros estamos en una actividad deportiva, más de 100 personas, más de 100 o 200 familias conviviendo y compartiendo con armonía”, añadió López.

El concejal señaló que hombres armados ingresaron en sectores donde se desarrollaban las actividades y comenzaron a disparar.

López atribuyó la incursión a integrantes del Ejército y aseguró que no se produjo un enfrentamiento entre grupos.

El funcionario municipal también pidió que se investiguen los hechos y que se establezcan responsabilidades.

El Ministerio de la Defensa dijo que el personal militar fue desplegado hacia el municipio, pero sostuvo que los soldados no ingresaron al área donde se registraban los hechos.

“Ante la situación en el lugar se decidió no ingresar a esa zona de enfrentamiento con el fin de no escalar el conflicto”, indicó la portavoz del Ejército, Natalia Molinello, el 28 de septiembre pasado.

Ese mismo día, el Ministerio de Gobernación también negó que la Policía Nacional Civil (PNC) haya participado en un operativo en Huité.

Suspenden actividades

La Municipalidad de Huité suspendió actividades después de los hechos armados. En un comunicado, la comuna informó que la celebración de la feria de esa comunidad quedaba suspendida ante “las circunstancias que actualmente atraviesan algunas familias”.

La Municipalidad explicó que la medida fue adoptada “como una muestra de respeto, solidaridad y consideración hacia las familias que enfrentan momentos de dolor por la pérdida de sus seres queridos”.

La comuna indicó que se suspendieron otras actividades programadas con motivo de la feria y de la celebración del Día del Niño.

Ocho personas fallecidas

El Ministerio Público (MP) confirmó que durante el procesamiento de cuatro escenas fueron localizadas siete personas fallecidas: tres mujeres y cuatro hombres.

Las escenas fueron ubicadas en el ingreso al municipio de Huité, el barrio El Campo, el caserío El Corralito, aldea El Encinal, y las inmediaciones de la Escuela Oficial de Párvulos.

Personal fiscal y técnico de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (Dicri), con apoyo de la PNC para el resguardo de las escenas, recolectó 77 indicios balísticos, además de otros elementos de interés para la investigación.

Además, informó que la octava victima se trata de un hombre que había resultado herido durante los ataques y había sido trasladado a un centro asistencial.