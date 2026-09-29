Caso Larkin Morales: Sala acepta recusación y traslada al Tribunal Décimo proceso contra Carlos Acevedo

La Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal declaró con lugar una recusación planteada contra el Tribunal Noveno de Sentencia y ordenó trasladar al Tribunal Décimo de Sentencia el proceso que se sigue contra Carlos Acevedo Navas.

Con el cambio de tribunal deberá designarse a un juez unipersonal que conozca el proceso y programar la audiencia para el comienzo del juicio contra Acevedo Navas.

El caso se relaciona con el atropello de Larkin Daniel Morales Cuque, motorista que perdió una pierna después de ser embestido en repetidas ocasiones en la zona 9 de la capital.

El abogado de Morales Cuque informó que Acevedo Navas no participó en la audiencia celebrada este martes 29 de septiembre, pese a que fue él quien planteó la recusación contra el juez.

Según el abogado, debido a esa incomparecencia espera que existan consecuencias legales contra Acevedo Navas. No se proporcionaron más detalles acerca de las posibles medidas que podrían derivarse de su ausencia.

El siguiente paso será la designación del juez unipersonal y la programación de la audiencia de inicio del juicio.

El origen del caso

Acevedo Navas está señalado de homicidio en grado de tentativa por el hecho ocurrido el 25 de septiembre del 2025 en la zona 9 de la capital.

De acuerdo con el señalamiento, Morales Cuque conducía una motocicleta cuando fue atropellado en repetidas ocasiones. El hecho le provocó lesiones que derivaron en la pérdida de una de sus piernas.

El caso fue calificado inicialmente como lesiones graves, pero posteriormente Acevedo Navas quedó señalado de homicidio en grado de tentativa.

El hecho cobró notoriedad pública debido a que quedó registrado en video y las imágenes fueron difundidas ampliamente en redes sociales.

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