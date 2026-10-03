Presuntos sicarios son vapuleados luego de un ataque armado en Ciudad Quetzal

Guatemala

Presuntos sicarios son vapuleados luego de un ataque armado en Ciudad Quetzal

Los hombres de 20 años se desplazaban en una motocicleta y le dispararon al piloto de un camión, quien luego los embistió para evitar que huyeran.

y

|

time-clock

Dos presuntos sicarios fueron vapuleados en la ruta a Ciudad Quetzal por un grupo de pilotos y motociclistas luego de que estos supuestamente hirieran de bala al piloto de un camión repartidor de agua pura.

El incidente ocurrió en el km 24.5 de la ruta hacia Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, cuando el conductor de un camión repartidor de agua pura fue atacado por dos supuestos sicarios que se desplazaban en una motocicleta.

Testigos narraron a las autoridades que los delincuentes dispararon varias veces y lograron herir al conductor en la pierna.

Agregaron que tras el ataque, el piloto del camión embistió a los supuestos sicarios y estos quedaron atrapados entre ambos vehículos.

LECTURAS RELACIONADAS

Asesinato de periodista desata disturbios en San Pedro Necta

Asesinato de periodista desata disturbios en San Pedro Necta, Huehuetenango

chevron-right

Tensión continúa en San Pedro Necta, Huehuetenango, tras crimen en contra de periodista

chevron-right

Los vapulean

Los supuestos sicarios no pudieron escapar, puesto que su motocicleta quedó destruida, por lo que algunos pilotos y vecinos que presenciaron el hecho los coparon.

El conductor herido fue llevado a un centro asistencial mientras que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a los dos presuntos delincuentes.

Ya cuando los dos supuestos sicarios estaban esposados, varias personas se acercaron a vapulearlos e incluso unos amenazaban con lincharlos, pero la PNC lo evitó.

La PNC reportó luego que la pronta reacción de agentes de la Comisaría 16 permitió la detención de los presuntos sicarios identificados como César “N”, de 20 años, conocidio como Jocker, y Antonio “N”, 20.

“Fueron interceptados cuando se movilizaban en una motocicleta con placas M-890HKY, en la que presuntamente intentaban escapar luego de herir con arma de fuego en la pierna derecha al piloto de un camión repartidor de agua pura, en ese mismo sector, se les incautó un revólver que portaban de manera ilegal”, señala el informe policial.

ESCRITO POR:

Julio Román

Periodista de Prensa Libre especializado en política, seguridad y justicia con más de 20 años de experiencia.

Lee más artículos de Julio Román

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Ciudad Quetzal San Juan Sacatepéquez Violencia en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM