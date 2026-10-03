Presuntos sicarios son vapuleados luego de un ataque armado en Ciudad Quetzal

Dos presuntos sicarios fueron vapuleados en la ruta a Ciudad Quetzal por un grupo de pilotos y motociclistas luego de que estos supuestamente hirieran de bala al piloto de un camión repartidor de agua pura.

El incidente ocurrió en el km 24.5 de la ruta hacia Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, cuando el conductor de un camión repartidor de agua pura fue atacado por dos supuestos sicarios que se desplazaban en una motocicleta.

Testigos narraron a las autoridades que los delincuentes dispararon varias veces y lograron herir al conductor en la pierna.

Agregaron que tras el ataque, el piloto del camión embistió a los supuestos sicarios y estos quedaron atrapados entre ambos vehículos.

Los vapulean

Los supuestos sicarios no pudieron escapar, puesto que su motocicleta quedó destruida, por lo que algunos pilotos y vecinos que presenciaron el hecho los coparon.

El conductor herido fue llevado a un centro asistencial mientras que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a los dos presuntos delincuentes.

Ya cuando los dos supuestos sicarios estaban esposados, varias personas se acercaron a vapulearlos e incluso unos amenazaban con lincharlos, pero la PNC lo evitó.

Conductor de camión arrolla a dos delincuentes tras un ataque armado en Ciudad Quetzal y evita su huida. Vecinos y otros automovilistas y motoristas amenazan con lincharlos. La PNC llega al lugar para realizar la captura. pic.twitter.com/dCTFtUjR5V — La Red (@Lared1061) October 3, 2026

La PNC reportó luego que la pronta reacción de agentes de la Comisaría 16 permitió la detención de los presuntos sicarios identificados como César “N”, de 20 años, conocidio como Jocker, y Antonio “N”, 20.

“Fueron interceptados cuando se movilizaban en una motocicleta con placas M-890HKY, en la que presuntamente intentaban escapar luego de herir con arma de fuego en la pierna derecha al piloto de un camión repartidor de agua pura, en ese mismo sector, se les incautó un revólver que portaban de manera ilegal”, señala el informe policial.